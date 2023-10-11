نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنت سفير السلام.. الجمهور يطالب كاظم الساهر بإلغاء حفله في الغناء بالفصحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه العديد من الجمهور طلب للمطرب كاظم الساهر، بالاعتذار عن حفله المقبل بالرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك دعمًا منه لـ الفلسطينيين، بعد الأزمة التي يمر بها أهالي غزة، من القصف المستمر المتبادل في الأيام الأخيرة.

وقامت الشركة المنظمة لحفل كاظم الساهر المقبل، بالإعلان عن موعد وتفاصيل الحفل، ولكنها فوجئت بانتقادات الجمهور لإقامة الحفل، وتفاجاءت بالتعليقات على موقع التغريدات القصيرة اكس "تويتر سابقًا" كالتالي: أنت سفير السلام يا أبو وسام وصوت الأطفال، واليوم أنت سفير اليونيسيف، فلا تتغاضَ عن هالصرخات، أرجوك إذا ما أجلوا المهرجان فاعتذر أنت، وبرئ نفسك من اللامبالاة اللي وصلنا لها، ما هزكم هذا البكاء؟!.

بينما قال آخر: يجب تأجيل المهرجان كله غزة تباد إبادة جماعية، افعلوا شيئا لأجلهم ما حد له قلب يحضر في ظل المأساوية اللي ما يتحملها إنسان.

حفل كاظم الساهر بمهرجان الغناء بالفصحى

يشار إلى أن كاظم الساهر يستعد لإحياء الحفل، في الليلة الثانية من مهرجان الغناء بالفصحى، وذلك يوم الجمعة المقبل الذي يوافق 13 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها بجانب كاظم الساهر كل من المطربة أروى، جاهدة وهبة، ويقدم القيصر فيه مجموعة من أبرز أعماله الغنائية.

تفاصيل مهرجان الغناء بالفصحى

أعلنت هيئة الموسيقى السعودية عن إطلاق مهرجان الغناء بالفصحى بنسخته الثالثة في الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر، بمشاركة 12 فنانًا وفنانةً من نجوم الأغنية العربية، وذلك على مسرح أبوبكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

ويقدم المهرجان 4 ليالي غنائية باللغة العربية الفصحى، يتضمن كلٌ منها وصلات غنائية لعدد من النجوم؛ حيث يصدح نجوم الفن من المملكة والعالم العربي بمجموعة من الأغاني الطربية والوطنية وقصائد الفصحى المُغنَّاة، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين الصاعدين.. كذلك تجمع الحفلات الغنائية بين الكلاسيكيات والعروض الحديثة، عبر إلقاء قصائد أعظم الشعراء الذين شهدهم التراث العربي، في فعالية ثقافية ترفيهية تساعد على تعزيز اللغة العربية الفصحى والاحتفاء بها وتقديمها في مهرجان إبداعي.

ويُحيي الليلة الأولى لمهرجان الغناء بالفصحى فنان العرب محمد عبده، والفنان لطفي بوشناق، والفنانة ولاء الجندي، وذلك يوم الخميس 12 أكتوبر. وفي الليلة الثانية؛ التي تقام يوم الجمعة 13 أكتوبر، يصعد إلى خشبة المسرح الفنان كاظم الساهر، والفنانة أروى السعودية، والفنانة جاهدة وهبة.

كما يُحيي النجوم صابر الرباعي، وأصالة نصري، وبرهان، الليلة الثالثة من المهرجان يوم 19 أكتوبر. فيما يختتم المهرجان بالحفلة الرابعة التي يحييها النجوم وائل كفوري، ومي فاروق، ومحمد ثروت.