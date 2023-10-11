حفل تامر عاشور وبهاء سلطان وعايض في "أرينا الكويت" sold out

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن القائمون عن مهرجان "ليلة عمر الغنائي " في دورتة الثانية عن نفاذ تذاكر الحفل الغنائي الذي من المقرر أن يحييه نجوم شباب الوطن العربي النجم تامر عاشور والنجم بها سلطان والنجم عايض غدا الجمعة في قاعة "أرينا الكويت" حيث جاء إقبال محبي ومعجبي النجوم الثلاثة علي شراء التذاكر بكثافة فور طرحها للبيع وقبل موعد الحفل بثلاثة ايام اعلن المسئولين عن الحفل نفاذ كافة التذاكر التي تم طرحها في وقت قياسي ليرفعوا لافتة “ sold out.

كما اكد الرئيس التنفيذي لشركه ليلة عمر للانتاج الفني عبدالعزيز الزيدي ان الجمهور على موعد مع حفل مميز واستثنائي، كما يضم الحفل بعض المفاجات للجماهير ونعد الجمهور بتقديم المزيد قريبًا.

وفي سياق اخر شوق الفنان تامر عاشور جمهوره ومتابعيه لألبوم جديد له، من المقرر طرحه في فصل الشتاء المقبل، والذي أطلق عليه “فصل الدموع”، ووجه لهم الشكر عن تفاعلهم مع حفل "ليلة الدموع ".



نشر تامر عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة له، وعلق عليها قائلًا: "مساء الفل على أجمل ناس في الدنيا في كل مكان حبيت أشكركم على تفاعلكم وحبكم اللي شفته بعيني ولمسته بقلبي في حفل ليلة الدموع في كل مكان حرفيا ببث مباشر على أعلى مستوى من mbc مصر اللي بشكركم جدًا عليه بالنيابة عن الكل الجمهور المصري والعربي إذا سمحولي".

آخر أعمال بهاء سلطان



والجدير بالذكر أن الفنان بهاء سلطان طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم " كدابة " ضمن ألبومه الأخير سيجارة، وذلك بتعاونه مع المنتج نصر محروس، وطرح أيضًا بهاء سلطان أغنية العمر كله، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، والتي حصلت على تفاعل كبير من قبل جمهوره، وتعتبر ذلك آخر أعمال الفنان بهاء سلطان.