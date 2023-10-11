نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان موسى توجه بعمل كشف للمتميزات في مشروع أهل مصر لاستثمار موهبتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل قصر ثقافة العريش، الدكتورة حنان موسى وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للدراسات بالهيئة العامة ضمن الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة للمحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" تحت شعار" يهمنا الإنسان"، والمقر أن تسدل ستار فاعلياته غدًا.

تفقد الورش

جاء حضور الدكتورة حنان موسى، لمتابع آخر تطورات الملتقى، وبرفقة الدكتورة دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة، والمشرف التنفيذي للملتقى، تفقدت الورش المشاركة وهم “خيامية، مكرمية، جلود، تفصيل وتطريرز سيناوي، حلي ومشغولات، حلي واكسسوارات، إعادة تدوير، صناعة السيناريو، صناعة الأفلام الوثائقية”.

ومن جانبها وجهت الدكتورة حنان موسى، بعمل كشف يضم فيه كل المشاركات المتميزات، خلال فتره الملتقى، وذلك حرصا من وزارة الثقافة على متابعة أولادها، فضلا عن ادارجهم في قائمة مساعدين المدربين التابعين للهيئة العامة لقصور الثقافة، والمشاركة ايضا في اسابيع أخرى من "أهل مصر يهمنا الانسان"

الملتقى يشهد عددا كبيرا من الفعاليات والزيارات الميدانية

ويشهد الملتقى عددا كبيرا من الفعاليات والزيارات الميدانية داخل المحافظة، وتقام الفعاليات بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء.

نبذه عن مشروع "أهل مصر يهمنا الانسان"

يعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقامة لأبناء المحافظات الحدودية، للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن.

وتنظم فعاليات الملتقى بالعريش الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء.