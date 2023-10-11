نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قلوبنا مع غزة.. ياسر جلال يدعم الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم ياسر جلال، عن حزنه الشديد بسبب الأحداث الأخيرة التى وقعت على الأراضي الفلسطينية وقام بالتعليق علي هذه الأحداث بكلمات مؤثرة.



وقال ياسر، في بيان صحفي اليوم: "قلوبنا مع غزة ومع شعب فلسطين المناضل العظيم، وندعو الله سبحانه وتعالى، أن يرحم الشهداء، ويلهم ذويهم ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان، عاشت فلسطين حرة أبية، وبأمر الله، وفى يوم قريب سيتحقق الحلم، وتعود القدس لأحضان العرب.. تحيا فلسطين".

آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "علاقة مشروعة"

ومن ناحية أخرى، يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "علاقة مشروعة" وعرض رمضان الماضى وضم العمل عدد من الفنانين منهم مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

أحداث مسلسل" علاقة مشروعة"

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



أحدث أعمال ياسر جلال

وجدير بالذكر أن يقوم حاليا ياسر جلال، بتصوير مسلسل ألف ليلة وليلة من إنتاج ميديا هب وأروما وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى.