نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كمُشارك ومكرم.. تكريم عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أيام قليلة تفصلنا عن مهرجان الموسيقى العربية للدورته الثاني والثلاثون وسيحي حفل الافتتاح الموسيقار عمر خيرت ولكن هذه المرة لن يكون مُشارك فقط بل سيتم تكريمه أيضًا، والملحن خالد بن حمد البوسعيدي، المؤلف والمنتج الموسيقي ممدوح سيف، المطرب فؤاد زبادي، الموسيفار وسام خصاف، الدكتور محمد شبانة، الدكتورة انعام لبيب، الدكتور خليفة الشيمي، عازف العود حازم شاهين، عازف الكولة عبد الله حلمي، الموسيقار صلاح الشرنوبي، حسين السيد، إسم الراحل أحمد الحار، إسم الموسيقار علي عثمان.



متي مواعيد حفل الموسيقار عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربيه للدورته الثاني والثلاثون ؟

في السياق ذاته سيفتح الموسيقار عمر خيرت أولي حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية حفل الافتتاح بمئوية سيد درويش الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً، ويشاركه في العزف أحمد محمد درويش البحر ( حفيد سيد درويش)، ويليهم الفنانة أصالة التي تُشارك لأول مرة بقيادة المايسترو هاني فرحات.

و في حفل الكوارتيت والتي سيقام في يوم ٢٩ أكتوبر الموافق الأحد في تمام الساعة ١٠:٣٠ مساءً الفنانة آية عبد الله والفنانة منار سمير والفنانة سمية وجدي والفنان عمر خيرت بمشاركة الطفل أحمد الموسوي بقيادة المايسترو ناير ناجي.