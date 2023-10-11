انت الان تتابع خبر وائل جسار يخرج بتصريحات نارية غير مسبوقة ويفضح حسام حبيب..هذا ما فعله بشيرين عبد الوهاب!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكد الفنان وائل جسار حقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب وتوتر العلاقة بينهما.

وأشار جسار خلال تصريحات صحفية إلى أن علاقتهما جيدة جدًا وأنهما يعاملان بعضهما بكل حب واحترام. وأكد أن حسام حبيب يهتم بشيرين ويحبها، وهي أيضًا تحبه وتقدره. وأضاف جسار أن الأخبار التي تتحدث عن توتر العلاقة بينهما هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشار جسار إلى أنه يعتبر حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب كأخوته، وأنه يحبهما كثيرًا على المستوى الشخصي. وقد أكد أيضًا أنه يعمل حاليًا على أغنية جديدة باللهجة المصرية بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم. وفيما يتعلق بالشائعات التي تحدثت عن خلافه مع الفنان صابر الرباعي، نفى جسار وجود أي خلاف بينهما وأكد أنهما يمتلكان صداقة قوية وأن الأخبار التي تتحدث عن حدوث شجار بينهما تمامًا غير صحيحة.وفي ختام تصريحه، علق جسار قائلاً "أعوذ بالله... صابر حبيبي وأخويا وتجمعنا صداقة قوية وكل ما يتم تداوله من شائعات وأقاويل هو مجرد كلام فارغ ولا يمت للحقيقة بصلة".