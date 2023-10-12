نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. تامرعاشور يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدر النجم تامر عاشور تريند جوجل ليلة أمس وذلك بسبب عقد قرانه على الإعلامية نانسي نور ومازال متصدر حتي الآن وذلك بسبب أعلنه السفر بعد عدد ساعات قليلة من زواجه.



سافر النحم تامر عاشور إلى الكويت صباح اليوم بعد ساعات من عقد قرانه ومن المفترض أنه سيحيى حفلا غنائيا يوم الجمعه الموافق 13 أكتوبر الجارى.



وكان قد أعلن القائمون عن مهرجان «ليلة عمر الغنائي» في دورته الثانية عن نفاد تذاكر الحفل الغنائي الذي من المقرر أن يحييه نجوم شباب الوطن العربي النجم تامر عاشور والنجم بها سلطان والنجم عايض، الجمعة، في قاعة «أرينا الكويت»، وذلك رغم الأحداث التي تشهدها الساحة العريبة من خلال حرب فلسطين وإسرائيل.

وجاء إقبال محبي ومعجبي النجوم الثلاثة على شراء التذاكر بكثافة فور طرحها للبيع، وقبل موعد الحفل بثلاثة أيام أعلن المسؤولون عن الحفل نفاد كافة التذاكر التي تم طرحها في وقت قياسي ليرفعوا لافتة «sold out».

حفل زفاف تامر عاشور

حفل زفاف تامر عاشور

حفل زفاف تامر عاشور

حفل زفاف تامر عاشور



حفل زفاف تامر عاشور

يذكر أن تامر عاشور احتفل بزفافه على الإعلامية نانسي نور مذيعة قناة إكسترا نيوز، أمس داخل أحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، ونشر عاشور صورة تجمعه بعروسه بفستان الزفاف، وعلق: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراننا".

وحرص على حضور حفل زفافهما عدد كبير من الفنانين والإعلاميين مثل رامى جمال وزوجته نريمان، حماقي، مصطفى حجاج، أنغام وهيثم شاكروعزيز الشافعي وتومة وتامر حسين وأحمد إبراهيم ومدين، وهاني عبد الكريم وأوس أوس وهاني محروس وأمير محروس، وهاني فرحات وخالد عليش.



آخر أعمال تامر عاشور

وكان قد طرح تامر عاشور، مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان "عدّيت" على موقع الفيديوهات يوتيوب على طريقة السنجل، والأغنية تعاون فيها مع الشاعر الغنائي تامر حسين ومن توزيع توما وألحان غريب، ومن قبلها طرح أغنية "اصحى للكلام"، من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدي، وحقق خلالهما نجاحًا كبيرًا.