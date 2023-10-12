زوج كارمن سليمان ومنتجها يكشف حقيقة رفضها المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدر مصطفى جاد زوج كارمن سليمان ومنتجها الحصري بيانا يكشف فيه حقيقة رفضها المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

تصريحات مصطفى جاد

كتب مصطفى جاد:'زمن عدم الرد والسكوت خلص خلاص وكل واحد لا بد يلزم مكانه ويعرف تمامه بمنتهى الأدب والعقلانية والرقى اللي عرفته عن نفسي وحضراتكم عرفتوه عني".

تابع:' بصفتي مالك ومدير شركة سي اس ميوزك والمنتج الموسيقي الحصري لصوت مصر الراقي المحترم النجمة كارمن سليمان أنفي قولًا واحدًا ما صدر عن المدعو محمد رمضان وبعض السادة الصحفيين المحترمين وأؤكد لحضراتكم إنه لم يصدر إطلاقًا عن النجمة كارمن سليمان أو السيد /إيهاب صالح مدير أعمالها أو مكتبنا الإعلامي اى اعتذار شفهي أو مكتوب عن مهرجان الموسيقى العربية العريق لدورته الحالية أو اى دورة سابقة على مدار ما يزيد عن عشرة أعوام قد أحيت فيهم كارمن مجموعة كبيرة من الحفلات الناجحة في الصرح العظيم دار الأوبرا المصرية في مختلف محافظات مصر..

واستطرد:' فإن ما جاء في بيان أو بوست المدعو محمد رمضان أو غيره هو خبر مفبرك مغرض لا أساس له من الصحة مستند على مصادر واهية وهمية مفبركة ويشتمل على تجريح لن أقوم بالرد عليه لسطحية الطرح وركاكة الاسلوب فيما يتعلق بالبوست أو الردود عليه وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية القانونية الراقية العقلانية مهما اضطرنا البعض لغير ذلك".

آخر أعمال كارمن سليمان

طرحت كارمن سليمان أحدث أغنياتها بعنوان "روقاني" بتوقيع عمرو مصطفى لتحقق وعد مر عليه 11 عامًا، وتعاونت كارمن سليمان في أغنية روقاني مع الشاعر الغنائي مصطفى ناصر، ومن ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي وميكس وماستر لـ ماهر

الملاح.

ولدت كارمن يوم 7 أكتوبر لعام 1994 بمحافظة الشرقية، لها شقيقة واحدة فرح وتخرجت في كلية الإعلام، أكاديمية الشروق، تزوجت من الملحن مصطفى جاد وانجبا طفلهما زين.