أحمد فؤاد سليم: مصر دولة مركزية عظيمة.. واحنا محتاجين الرئيس السيسي

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أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أحمد فؤاد سليم ضيفا في برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمة الإعلامي محمد مصطفي شردي عبر شاشة الحياة.

أحمد فؤاد سليم: مصر دولة مركزية عظيمة

وقال أحمد فؤاد سليم، أن مصر دولة مركزية عظيمة وشعبها طيب لا يحب الحروب ولا يدخل في حروب إلا في الأزمات.

أحمد فؤاد سليم: دخول المصريين الحرب في عام 1973 كان تحول في الوعي الإنساني

وأضاف: "دخول المصريين الحرب في عام 1973 كان لاسترداد أراضينا المغتصبة وكان تحول في الثقافة والخبرة الانسانية والوعي الانساني.

وتابع حديثه قائلا: إلى أن وجود الرئيس السيسي ضرورة قومية وليس رفاهية ويجب أن يكون موجود.

وأكد أن الرئيس السيسي يحمل عبء طوال 10 سنوات ونجده في كل مكان يتابع المشروعات ولا ينام ويشيل هم مصر على عاتقه.

وأعرب أحمد فؤاد سليم، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات مؤتمر حكاية وطن، واختصاصه بتقديم المؤتمر وسرد حكاية وطن، مؤكدا أن دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ضرورة وطنية، قائلا: احنا محتاجين الرئيس السيسي أكثر مما هو يحتاجنا.

السيرة الذاتية للفنان أحمد فواد سليم

وُلد أحمد فؤاد سليم علي في 2 يونيو عام 1957 في القاهرة في عائلة من الشرقية، وفي عام 1978 تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ مشوارهُ الفني بالعمل المسرحي فقد قدم العديد من المسرحيات، منها مسرحية الصعايدة وصلوا عام 1989. كما عمل في مسرحيات سفر حي، وعرابي زعيم الفلاحين، وقصة الموت، والسبنسة، والآخر

قدم العديد من المسرحيات: الكاهن 2021،أهل الكهف، الصعايدة وصلوا، سفر حي، عرابي زعيم الفلاحين، قصة الموت، السبنسة، الآخر، في مسلسلات منها: القاتل الذى أحبني، ورا كل باب ج 2:2021،الاختيار، ذو النون المصري، العزبة، الهروب إلى السجن، الملك فاروق، قاسم أمين، الليل وآخره، المواطن اكس، الخواجة عبد القادر، ابن حلال، وكما شارك في عدد من الأفلام، منها:الحدق يفهم، المهاجر، عفريت النهار، أبو علي.

أخر أعمال الفنان أحمد فؤاد سليم

الجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد فؤاد سليم فيلم الباب الأخضر، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم وتغير الحياة، من خلال مصل جديد قادر على تغير ملامح حياة وذكريات الشخص الذي يحصل عليه.

الباب الأخضر» من بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبد المغني، عابد عناني، حمزة العيلي، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.