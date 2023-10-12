نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. إيهاب توفيق يحيى حفلًا غنائيًا فى أبو ظبى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب إيهاب توفيق، لإحياء حفلًا غنائيًا، ومن المقرر إقامتها يوم 4 فبراير المقبل، في أبوظبى.

ومن المقرر أن يقدم إيهاب توفيق مجموعة مميزة من أغانية الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "ملهمش في الطيب، الله عليك يا سيدي، تترجي فيا، ولا حاجة، أحلي منهم، عدي الليل".

إيهاب توفيق يدعم فلسطين

ومن ناحية أخرى، علق الفنان إيهاب توفيق على مايحدث في فلسطين الآن تحت مسمى طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في صباح اليوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2023.

ونشر صورة العلم الفلسطيني، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليه معلقًا: "قلوبنا مع إخواننا في فلسطين النصر لكم بإذن الله.. ورحم الله الشهداء الأبرار".

أحدث أعمال إيهاب توفيق

روج الفنان إيهاب توفيق لأحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم أيوه يا غشاش، والتي من المقرر طرحها عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات يوتيوب.

حيث شارك الفنان توفيق جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة البوستر الترويجي لأغنيته الجديدة أيوه يا غشاش، وعلق قائلًا: "أيوه يا غشاش قريبًا".

أخر أعمال إيهاب توفيق

يذكر أن أخر أعمال الفنان إيهاب توفيق أغنية ولا حاجة والتي طرحها في شهر يوليو الماضي، وهي من كلمات محمد هلال، ألحان عصام كاريكا، توزيع باسم منير.

كلمات أغنية ولا حاجة

وتقول كلمات الأغنية: "أنتي عارفة الشوق بيعمل فيا ايه ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة أنتي عارفه الحب حرّك فيا ايه ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة أنا مبسوط كده أنا مرتاح كده والنفسية تمام ومفيش أجمل من كده بعمل اللي في نفسيوعايش واحد مع نفسي وبقولك من الأخر سيبيني أخد نفسي انتي عارفه الشوق بيعمل فيا ايه ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة أحب أعيش وأنا رايق معرفش أكون حزين ولا حد يقولي فينك ولا حتى جاي منين".