نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ماتيجي نشوف وألفريدو" تريند جوجل.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسلا "ماتيجي نشوف" و"الفريدو " على منصة watch it، قائمة الأكثر مشاهدة خلال الأيام الماضية، ومنذ الحلقة الأولي للمسلسلين، استطاعا أن يحققا نجاحًا كبيرًا، ويلتف حولهما المشاهد وتفاعل معهما رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جيد، وينتظرون متابعة الحلقات القادمة بشغف، واليوم يتصدر المسلسلان قائمة الأكثر مشاهدة في مصر.

قصة وابطال مسلسل «ماتيجي نشوف»



تدور حكاية «ماتيجي نشوف» في إطار اجتماعي 7 أبطال ويحمل كل منهما حكاية مختلفة، حيث تشهد حلقات المسلسل العديد من الأحداث التشويقية، يشارك في البطولة كلا من الفنانة هنا شيحة، ونبيل عيسى، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وملك قورة، وطارق صبرى، وأحمد جمال سعيد، إضافة إلى المخرج محمد الخبيرى.

مواعيد عرض "ما تيجى نشوف"



تعرض حكاية "ما تيجي نشوف" يوميا، من الأحد إلى الخميس عبر شاشة on، في الساعة 8 مساء، بينما تعاد عرض الحلقة الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة ON دراما في الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، فضلا عن عرض الحلقات على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل "55 مشكلة حب"



مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.

حكاية الأولى الفريدو

يثير فريد الدهشة بسبب عمله طبيب وشيف في نفس الوقت، في حين تظهر عمته سوسو التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

أبطال مسلسل الفريدو



«الفريدو» من بطولة إلهام شاهين، المطرب أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شرقي، من تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار.

