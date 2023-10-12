كلاكيت للمرة 20.. ياسمين صبري تثير الجدل بارتداء الحجاب

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل خلال الساعات الماضية بعدما ظهرت في مقطع فيديو لها عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين صبري وهي مرتدية الحجاب والعباءة، خلال زيارتها لمسجد الشيخ زايد بأبو ظبي، وهو ليس جديدا عليها وانما اعتادت على الظهور به على السوشيال ميديا.

وعلقت ياسمين صبري:" شكرًا جزيلًا حكومة أبو ظبي ودائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي على الدعوة الجميلة لزيارة جامع الشيخ زايد الكبير، شكرًا جزيلًا على طيبة أخلاقكم، زيارة تسعد العين والروح".

أحدث أعمال ياسمين صبري

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة ياسمين صبري عرض فيلم " أبو النسب "وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر، ويضم العمل باقة من الفنانين أبرزهم:الفنان محمد إمام وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي،ومحمد لطفي، والعمل الفني من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

فيلم أبو نسب

وتعد تجربة فيلم "أبو نسب" هي الثالثة لياسمين صبري مع محمد إمام، بعدما قدما فيلمي "جحيم فى الهند" إخراج معتز التوني عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" إخراج حسين المنباوي والذى تم عرضه عام 2018، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.

فيلم البعبع

ويذكر ان اخر أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه