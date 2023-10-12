نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة عن أزمة فلسطين: الدكتور قالي بلاش تتابعي الأحداث دي... ومليش نفس آكل ولا أخرج من البيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة زينة على الأحداث الأخيرة التي تتعرض لها فلسطين، مضيفة أنها تأثرت كثيرًا بالأوضاع في البلد الشقيقة، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "كل يوم" الذي يقدمة الإعلامي خالد أبو كبر عبر شاشة ON.

زينة: الدكتور قالي بلاش تتابعي الأحداث دي

وتابعت زينة: "بتعب وأصاب بضربات قلب من مشاهد القتل في غزة.. والدكتور قالي بلاش تتابعي الأحداث دي، ومقدرتش".

زينة: ربنا يكون في عون الفلسطينيين

وأستكملت حديثها قائلة: "حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يكون في عون الفلسطينيين، قلوبنا وعقولنا معهم.. أنا مليش نفس آكل والواحد مالوش نفس يخرج من بيته".

فيلم الإسكندراني

ومن ناحية أخري، تواصل الفنانة زينة تصوير مشاهدها في فيلم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف، والذي من المقرر عرضه قريبًا بعد الانتهاء من تصويره وجميع التحضيرات.

وتجسد زينة خلال أحداث فيلم "الإسكندراني" شخصية فتاة إسكندرانية ويطلق عليها اسم "قمر"، وهي صاحبة شخصية وتتميز بعدد من الصفات من بينها مكافحة وقوية، كما أنها معتمدة على نفسها وشخصية عنيدة وتساعد الشخص المظلوم.

أبطال فيلم الإسكندراني

وينضم في فيلم الإسكندراني مجموعة متميزة من النجوم، ومن أبرزهم: الفنان أحمد العوضي، زينة، محمد رضوان، انتصار، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود الليثي، محمود حافظ، وغيرهم من ضيوف الشرف والفنانين والفيلم من إخراج خالد يوسف.