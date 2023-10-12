نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. المخرج علاء محجوب يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم المخرج علاء محجوب والد المطربة نسمة محجوب محرك البحث “جوجل” خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما توفي نتيجة لتعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ومن المقرر أن تستقبل الأسرة عزاءه اليوم.

بيان نعي نقابة المهن السينمائية لـ علاء محجوب

وكانت نقابة المهن السينمائية قد نعت في بيان لها الفنان علاء محجوب، وذلك بعد وفاته المنية أمس، وجاء نص البيان:" يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وداعًا الخلوق المخرج علاء محجوب، تغمدك العلي القدير بواسع رحمته وأسكنك فسيح جناته رحلة معاناة مع الأمل والحلم والألم، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله المخرج عـلاء محجـوب، خالص التعازي للأسرة الفنية وأسرته".



معلومات عن المخرج الراحل علاء محجوب



المخرج الراحل علاء محجوب مخرج روائي مصرى مواليد عام 1952 حصل على دبلوم فنادق من معهد جلوستر بلندن عام 1974 بكالوريس كلية التجارة عام 1977 بالقاهرة، ثم سافر إلى أمريكا، حيث حصل على ماجستير فى التسويق والإعلان عام 1981 ثم بكالوريس فنون قسم الإخراج السينمائي من جامعة كولمبيا عام 1984،أخرج ثلاثة أفلام روائية وأكثر من 120 إعلانًا تليفزيونيًا وأكثر من 200 فيلم وحلقة تسجيلية وبرامج تليفزيونية وحفلات عامة، وحصل على بكالوريوس فنون قسم الإخراج السينمائي من جامعة كولمبيا عام 1984.

من هي المطربة نسمة محجوب؟



والمطربة نسمة محجوب هي ابنة المخرج الراحل ووالدتها مضيفة طيران، شقت طريقها إلى عالم الغناء من خلال برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي في نسخته الثامنة عام 2011، وبعدها بدأت مسيرتها الفنية على كافة المستويات في الرقص والتمثيل والغناء، وكذلك الدبلجة، يحسب أنها لم تحصر نفسها في لون غنائي وحيد، وإنما تنوع مشوارها في أكثر من لون وكان باكورة ألبوماتها في عام 2012 بعنوان هتقولي إيه، وضم 12 أغنية منها 10 أغاني مصرية، وأغنية خليجية وأغنية باللغة الإنجليزية، وتوالت بعد ذلك مسيرتها الغنائية.