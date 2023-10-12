نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يتجه للكويت بعد زفافه.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان تامر عاشور للسفر إلى الكويت، وذلك لإحياءه حفلًا غنائيًا هناك غدًا الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري، وذلك بعد أيام قليلة من زفافه على الإعلامية نانسى نور.

ما هي آخر أعمال تامر عاشور؟



يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور أغنية "عديت" وتقترب الأغنية من تحقيق نصف مليون مشاهدة، أغنية عديت لـ تامر عاشور من كلمات تامر حسين وألحان غريب وتوزيع توما وميكس وماستر أمير محروس.

كلمات أغنية عديت تامر عاشور



عديت جنبى إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول

عديت جنبى إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول

مستنى ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللى أنا نفسى أهِنن فيه

واللى اداديه كده

ايه الضحكة دى ايه ده

وفيها بقى لا أخفيها ياللا

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

واصلك إبهارى

يامزُود ناري

دوست على زُرارى

وأنا شارى بوكيه ورد

مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى

ده أنت إستفتاحى ياغزال ع الأرض

مستنى ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللى أنا نفسى أهِنن فيه

واللى اداديه كده

ايه الضحكة دى ايه ده

وفيها بقى لا أخفيها ياللا

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

عديت جنبى إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول