مع قرب انتهاء فعالياته.. ورش عمل مكثفة للمرأة ضمن ملتقى "أهل مصر" بالعريش

القاهرة - محمد ابراهيم - واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم الورش الفنية والأدبية بشكل مكثف، مع قرب انتهاء فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة للمحافظات الحدودية، المقام بقصر ثقافة العريش ضمن مشروع "أهل مصر" تحت شعار" يهمنا الإنسان"، للدمج الثقافي لسيدات وفتيات ٦ محافظات وهي مطروح، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء وجنوب سيناء، إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة.

بدأت الفعاليات مع ورشة صناعة الحلي التراثي، قامت خلالها د. سنية خضر بتعليم المشاركات كيفية صناعة عباءة وتطريزها.

صناعة الثوب السيناوي سمة من سمات أهل سيناء



من جانبها أوضحت د. سهام عز الدين جبريل أن صناعة الثوب السيناوي سمة من سمات أهل سيناء، كونه يتميز عن زي القبائل الأخرى من حيث اللون والشكل، والفئة العمرية، فنجد أن الثوب المزركش للأطفال والفتيات، أما المرأة المسنة والأرملة ترتدى الزي باللون الأزرق، بينما ترتدي المتزوجة زيها باللون الأحمر، هذا بالإضافة إلى الأشكالا المتعددة التي تتناسب مع المناسبات الاجتماعية المختلفة كالحج والزواج والأعياد وغيرها.

وفي ورشة الخيامية واصل المدرب عماد عاشور تعليم المتدربات كيفية إنتاج المعلقات بالغرز المختلفة، هذا إلى جانب تدريبهن على عمل لوحات ومفارش، وحقائب بتصميمات وزخارف متنوعة، باستخدام خامات وأقمشة معاد تدويرها.

وفي ورشة الحلي والاكسسوارات للمدربة داليا حسن تم الانتهاء من عمل بعض المشغولات اليدوية المصنوعة من الأحجار والخرز الملون، واستكملت هبة فرج ورشة الجلود، وتم خلالها تدريب الفتيات على صنع حقائب وحافظات نقود من الجلد الطبيعي.

بينما قامت المدربة شيرين محمد خلال ورشة المكرمية بتعليم المشاركات الغرز المستخدمة لعمل ستائر بالخيوط القطنية، كما تواصلت فعاليات كل من ورشة إعادة التدوير إشراف د.شيماء المهدي، وكتابة السيناريو لعبير عبد العزيز.

ورشة الأفلام

أما ورشة الأفلام التسجيلية تضمنت تعريف المتدربات على المشكلات التى قد تحدث خلال إنتاج الفيلم وإمكانية حلها، هذا إلى جانب تدريب عملي خاص بالفيلم الذي سيتم عرضه في ختام الملتقى حول عادات وتقاليد أهل سيناء، إشراف أسعد المالكي.

بينما قام د. ناصر مهران بتعريف المتدربات بعض القواعد تجنبا الوقوع في الأخطاء اللغوية والإملائية، هذا إلى جانب مناقشة بعض القصص القصيرة من إبداع المتدربات من بينها قصة بعنوان "حوارات فتاة" لشهد الشوربجي من محافظة جنوب سيناء.

عن مشروع "أهل مصر"

ينظم فعاليات الملتقى الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقام بالتنسيق مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء، ويأتي ضمن مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقامة لأبناء المحافظات الحدودية، للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن.