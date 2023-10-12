نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده..تعرف على مسيرة الفنان طارق الدسوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان طارق الدسوقي، فهو مواليد 1957، أحب الفن من صغره وأختبره جلال الشرقاوي لدخول المعهد العالي للفنون المسرحية، وفي السطور التالية يرصد الفجر الفني أبرز المعلومات عنه.



النشأة

نشأ طارق الدسوقي وتربى في أسرة من الطبقة المتوسطة بمحافظة القليوبية، فكان والده يعمل بالسكة الحديد، أما والدته فكانت تعمل ممرضة بوزارة الصحة، بينما هو حصل على بكالوريوس تجارة، من جامعة عين شمس، قبل التحاقه بمعهد الفنون المسرحية.



أهم ادواره

قدم العديد من الأعمال المميزة، فشارك في 15 فيلمًا منهم فيلم "3 تحت المراقبة"، "المعلمة سماح"، دقات على بابي”، "رجل ضد القانون"، وقد أبدع في تجسيده لشخصية عبد الحكيم عامر في فيلم “ناصر 56 ” الذي قام ببطولته النجم أحمد زكي، والعمل تأليف محفوظ عبد الرحمن، وإخراج محمد فاضل.



أبرز أعماله الدرامية

عمل طارق الدسوقي، في العديد من المسلسلات التلفزيونية لعل أبرزها:« حصاد الشر، في بيتنا رجل، ومازال النيل يجري، نار ورماد، زمن عماد الدين، عقبة بن نافع، موسي بن نصير، اللاعبون بالنار، زمن العطش».

كيف انقذت شادية طارق الدسوقي من الضرب؟

كان للفنانة الراحلة شادية، دورًا كبيرًا في حياته، فهي أنقذته من الضرب والتعنيف على يد المخرج الراحل أشرف فهمي، وذلك خلال تصوير فيلم "لاتسألنى من أنا"، حيث وقتها كان طالبًا بالفرقة الرابعة، وكان لديه امتحان بالسنة الرابعة بمعهد الفنون المسرحية، وتأخر عن التصوير، فتدخلت الفنانة شادية بعد عودته من الامتحان لمكان التصوير، وأنقذته من الضرب على يد المخرج أشرف فهمي، حيث وقفت حاجزًا بينه وبين المخرج، وحدثته قائلة:" والله العظيم لو كلمته هسيب اللوكيشن وأمشي وأنا مش مضايقة إنه اتأخر، يالا يا طارق روح ألبس عشان تصور مشاهدك".