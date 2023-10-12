نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير صبري تنضم لقائمة أبطال مسلسل "حدوتة منسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جددت عبير صبري التعاون مع سوسن بدر للمرة الثانية في مسلسل جديد بعنوان "حدوتة منسية"، وهو مكوّن من 30 حلقة، ومن المُقرر عرضه في موسم الشتاء، وقد بدأت في تصوير مشاهدها بالعمل منذ يومين، داخل أحد مواقع التصوير بالقاهرة، بعد فترة طويلة من التحضيرات.

تفاصيل شخصية عبير صبري

كشفت عبير صبري في تصريحات صحفية لها تفاصيل الشخصية التي تُجسدها خلال الأحداث، موضحة أنها تؤدي دور «دهب»، وهي شخصية جديدة عليها تمامًا، لم يسبق لها تقديمها من قبل، وستحمل العديد من المفاجآت، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور، فور عرضه، فهو مسلسل عائلي، وبه أحداث مشوقة للغاية.

من هم طاقم عمل "حدوتة منسية"؟



ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين وهم سوسن بدر، أحمد فهيم، عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محي الدين.

ما هي آخر أعمال عبير صبري؟

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري كانت مشاركتها في مسلسل “جميلة”الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، ودارت قصته في إطار تشويقي واجتماعي، وسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث ظهرت بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وشهدت حياتهما تطورات عديدة وسيطر عليها المشكلات والأزمات، بجانب مواقف ومفاجآت عديدة كشفتها أحداث المسلسل.



طاقم المسلسل





ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.