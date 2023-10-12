لهذا السبب.. مسلسل "على باب العمارة" يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل«على باب العمارة»، التريند خلال الساعات الماضية، بعد عرض الحلقات الجديدة منه على منصة WATCH IT، وهو مسلسل كوميدي درامي يناسب كل أفراد الأسرة، وشهدت الحلقة الثالثة والرابعة مواقف كوميدية جمعت زوجات المعلم منصور اللائي اكتشفن أنه على علاقة بإحدى السيدات فقاموا بخطفه وضربه أمام «عوض»، بينما عرض سمسار المنطقة على عوض صفقة لتظبيط شقة خاصة لأعمال منافية للآداب وسط ثورة وغضب «عوض».

حاتم صلاح يروج للحلقات الجديدة من مسلسله «على باب العمارة»



روج الفنان حاتم صلاح، للحلقات الجديدة من مسلسله «على باب العمارة»، الذي يعض الآن على منصة «watch it»، حيث إن المسلسل مكون من 10 حلقات، وتُعرض منه حلقتان أسبوعيًا كل أربعاء، وشارك حاتم صلاح، صورة من المسلسل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلق عليها: «اصحى للكلام يابو خالو، الحلقات الجديدة من #على_باب_العمارة النهاردة الساعة ١٢م».



قصة مسلسل على باب العمارة



تدور أحداث مسلسل «على باب العمارة»، في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل حارس للعقار كعمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية.



من هم أبطال مسلسل “على باب العمارة”؟

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: حاتم صلاح، محمد رضوان وآية سماحة، ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، عبد الرحمن محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

ما هي آخر أعمال حاتم صلاح؟



ويذكر ان آخر أعمال حاتم صلاح في عالم الدراما مسلسل "الصفارة" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل، كما شارك الكبير اوى ٧ بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين وهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وسليمان عيد وغيرهم، المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.