سلمان خان يظهر في أول بوستر "فردي" له ضمن الترويج لـ Tiger 3

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل النجم سلمان خان حملته الترويجية لفيلمه الجديد Tiger 3، بان طرح بوستر ترويجي يظهر به منفردًا في شخصيته المرتقبة من العمل السينمائي المميز.

ونقل موقع "إنديا توداي"، البوستر الترويجي الجديد للفيلم، الذي يطرح ضمن سلسلة ملصقات ترويجية، واعلان ترويجي من المقرر طرحه بتاريخ 16 أكتوبر المقبل.

كاترينا كيف

يأتي ذلك بعد طرح أول بوستر ترويجي خاص للنجمة كاترينا كيف، تظهر به بوضوح مجسدة لشخصيتها المنتظرة من الجزء الجديد من فيلم Tiger 3.

ونقل موقع إنديا توداي، البوستر الترويجي الجديد، بعد ظهور كاترينا به في شخصية "زويا" نجمة الفيلم الذي طرح منه سابقًا 3 أجزاء.

موعد الطرح

و بعد عدد من التكهنات بشأن موعد الطرح المنتظر للفيلم الجديد للنجم سلمان خان Tiger 3، تأكد موعد طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية بالتزامن مع موسم احتفالات "ديوالي" هذا العام.

وتحدد أيضًا موعد طرح الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم، والذي كشف عنه سلمان خان بنفسه، على أن يكون بتاريخ 16 أكتوبر الجاري.