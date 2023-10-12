تعرف على أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر بأوبرا دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد القيصر كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي جديد لجمهوره بدبي، وذلك يوم 22 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك على مسرح أوبرا دبي

ما هي أسعار تذاكر الحفل؟

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بثلاث فئات مختلفة، الأولى يصل سعرها إلى 5190 جنيهًا، والثانية سعرها 3220 جنيهًا، أما الثالثة والأخيرة فوصل سعرها إلى 2380 جنيهًا.

ما هي آخر أعمال كاظم الساهر؟





يذكر أن آخر أعمال كاظم الساهر أغنية وطنية عراقية تحمل اسم "سوه"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا ونالت إعجاب الجمهور.

تفاصيل الأغنية



أغنية سوه من كلمات وألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، أما الكلمات الكردية فللشاعر أحمد محمد، تم تصويرها خلال 3 أيام في إسطنبول- تركيا على طريقة الفيديو كليب بإدارة المخرج تيري فيرغاس، أما إنتاج الأغنية فهو لإحدى شركات الاتصالات العراقية.



كلمات أغنية سوه



وتقول كلمات الأغنية: سوه سوه سوه سوه محلانا من نلتم سوه

مثل النفس سوه مثل النبض سوه مثل الهوا ومثل الضوا

إحنا لبعض قوة وسند عالخط معاكم للأبد وإللي يجي أفضل بعد

لمة حبايب ياهوا نمشي سوه سوه نوصل سوه سوه حبكم لكل علة دوا

إحنا لبعض قوة وسند عالخط معاكم للأبد وإللي يجي أفضل بعد

لمة حبايب ياهوا نمشي سوه سوه نوصل سوه سوه حبكم لكل علة دوا

مثل الهوا ومثل الضوا

إحنا لبعض قوة وسند عالخط معاكم للأبد وإللي يجي أفضل بعد

لمة حبايب ياهوا نمشي سوه سوه

نوصل سوه سوه حبكم لكل علة دوا

سوه سوه سوه سوه محلانا من نلتم سوه

مثل النفس سوه مثل النبض سوه

مثل الهوا ومثل الضوا

إحنا لبعض قوة وسند عالخط معاكم للأبد وإللي يجي أفضل بعد

لمة حبايب ياهوا نمشي سوه سوه

نوصل سوه سوه حبكم لكل علة دوا