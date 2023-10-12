نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل "بيكهام" الوثائقي يتصدر قوائم مشاهدات نتفليكس مع "لوبن 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفيلم الوثائقي عن حياة نجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، مؤشرات مشاهدات منصة نتفليكس، بين الأعمال الناطقة باللغة الإنجليزية داخل المملكة المملكة المتحدة.

في حين تصدر مسلسل لوبين قائمة مشاهدات المنصة لأكثر المسلسلات مشاهدة من بين الناطقة بلغة غير انجليزية.

مسلسل “بيكهام” الوثائقي ومسلسل “لوبن”

أرباح كبيرة

وأعلنت شبكة نتفليكس عن ما حققته من أرباح ببعد زيادة عدد المشتركين بها بنسبة 4% منذ بداية عام 2023 الجاري، كان اغلبهم من المملكة المتحدة.

وذكر موقع "ديد لاين"، أن أرباح شبكة البث الرقمي بلغت 1.9 مليار دولار، منذ بداية العام، مع توقعات بارتفاع عدد المشتركين مع طرح اعمال جديدة منتظرة مثل مسلسل التاج.

الموسم السادس

و طرحت شبكة نتفليكس الإعلان الترويجي الرسمي للموسم الخامس الختامي من مسلسل التاج، الذي يقدم أبرز الأحداث التي عاشتها الأسرة الملكية في بريطانيا منذ تولي الملكة اليزابيث الثانية للسلطة.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للمسلسل، الذي يشهد عودة الأحداث الشيقة، بعد عرض 4 مواسم منه، ضمت احداثه وتفاصيل شائكة عن حياة الاسرة الملكية والملك الحالي تشارلز الثالث، والأميرة الراحلة دايانا.

تفاصيل عن العمل

ومسلسل التاج، بدأ عرضه عبر منصة نتفليكس للبث الرقمي، وهو من أعمال نتفليكس الاصلية ومن أضخم المسلسلات من حيث الإنتاج.

المسلسل، يروي قصة الأسرة الملكية في بريطانيا، منذ تولي الملكة اليزابيث للحكم، وبداية عرض موسمه الأول كانت في عام 2016.