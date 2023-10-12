كاران جوهار يعمل على نسخة جديدة من أغنية Tujhe Yaad Na

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المخرج والمنتج الكبير كاران جوهار عن نيته العمل على نسخة جديدة معاد إنتاجها من الأغنية الهندية الكلاسيكية Tujhe Yaad Na.

ووفق موقع إنديا توداي، الأغنية، هي واحدة من الأغنيات الأيقونية التي طرحت ضمن أحداث فيلم Kuch Kuch Hota Hai، وإعادة إنتاجها سيكون بتعاون مع المغني الهندي B Praak.

مشاركة بمهرجان كبير

وتم اختيار الفيلم الجديد لرانفير سينغ وعاليا بهات Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، ليكون ضمن الأفلام المعروضة في مهرجان بوسان السينمائي الدولي بدورته لعام 2023.

ووفق موقع "إنديا توداي"، المهرجان الكوري الجنوبي، سيشارك به الفيلم ممثلًا عن سينما بوليوود، والذي يعد الفيلم الذي شهد عودة المنتج والمخرج الهندي الكبير كاران جوهار بعد فترة غياب.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

وكان النجم شاه روخ خان، أول من قام بطرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم الهندي الجديد 'Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، الذي يشهد عودة المخرج كاران جوهار للإخراج بعد غياب طويل.

ويقول موقع إنديا توداي، أن كاران، الذي انشغل في السنوات الماضية بإنتاج الأعمال السينمائية فقط، سيعود كمخرج عبر فيلم جديد يطرح بعنوان Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.

وبهذه المناسبة، كان شارو، أول من يقوم بنشر الإعلان الترويجي للفيلم عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل احتفالا بعودة كاران من جديد.

والفيلم، يعد أحدث الأعمال السينمائية لنجمة بوليوود الشابة عاليا بهات، ونجم بوليوود الشاب رانفير سينغ.