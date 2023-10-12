نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. بمركز الإبداع الفني آخر الندوات العلمية الدولية بملتقى القاهرة الدولي الثامن لفنون الخط العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر اليوم الخميس 12 أكتوبر بمركز الإبداع الفنس ثالث جلسات "الندوة العلمية الدولية" المصاحبة لملتقى القاهرة الدولى لفن الخط العربى في دورته الثامنة، والذي يحمل شعار "الخط والنصر" وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي برئاسة الخطاط الكبير خضير البورسعيدي، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وقطاع الفنون التشكيلية، ودار الأوبرا المصرية.



ثالث جلسات الندوة العلمية الدولية لملتقى القاهرة الدولى لفن الخط العربى

تبدأ الجلسة التى يديرها الكاتب الصحفى والفنان محمد بغدادي ببحث لأحمد كامل عبد المنعم عن "العمارة الإسلامية والخط العربي (الجامع الأزهر نموذجًا)"، ثم يتحدث محمد الشافعى عن "توقيع الخطاطين بين اللوحه الفنية والنقش الكتابي فى مصر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين"، ثم يستعرض أحمد عبد المنعم "أهمية الحكم العطائية وفن الخط العربي"، يليه الحديث عن "رقمنة الحرف العربي" للدكتور خالد حسني، ويختتم د. مقشوش آسية الجلسات بعرض "دور الخط فى رسم ملامح التطور الفني من خلال شعارات المسكوكات من الفترة المدرارية إلى الفترة العثمانيه".



الجلسة الأخيرة

أما الجلسة الرابعة والأخيرة فيديرها د. خالد مجاهد، حيث تقدم د. مروه عصام ورقة بحثية بعنوان "المعايير الدولية والمواصفات القياسية وأهميتها فى رقمنه النصوص والخطوط العربية "، يعقبة تقديم د. نشوى محمد حسن، ومحمد أحمد السيد بحث عن "تصميمات النصر والشهادة في لوحات الخط العربي المعاصرة"، يعقبة عرض د. أحمد عياد ورقتة البحثية بعنوان "فن الخط العربي والحروفية "رؤي مغايرة"، ويختتم د. محمود محمد الشافعي غزاله ورقته البحثية بعنوان "فن الخط العربي وتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي " المخاطر والتحديات"، يعقبها الجلسة الختامية والتوصيات.