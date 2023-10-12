نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ شمال سيناء يقدم شرح تفصيلي للحدود المصرية في لقاء تعريفي لفتايات "أهل مصر يهمنا الانسان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد صباح اليوم، لقاء تفاعلي ضمن فاعليات لملتقى الثالث عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظة الحدودية، مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بالمدينة الشبابية، وذلك بحضور الدكتورة حنان موسي رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والدكتورة دينا هويدى مدير عام ثقافة المرأة والأستاذ أشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء.



وبدأت مراسم اللقاء بالسلام الجمهوري، ثم قدمت الدكتورة دينا هويدى الشكر لمحافظة شمال سيناء متمثلة في السيد المحافظ على حسن الاستقبال والتعاون المثمر والبناء من القائمين على العمل في المحافظة.



ومن جانبها رحبت الدكتورة حنان موسى بالسيد المحافظ ونقلت له تحيات الأستاذ عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة وقدمة الشكر لكل القائمين على الملتقى الثالث عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة.



كما وجهت الشكر إلى الفتايات المشاركات والمشرفين والاعلامين ووجهت الشكر لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش للمشاركة فى مشروع أهل مصر.



عقب ذلك بدأ المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة بتوجيه الشكر والترحيب بالحضور على أرض سيناء ووجه الشكر للقيادة السياسية وقال شوشة نحن نخوض الان حرب التنمية بعد القضاء على الإرهاب.

شرح مفصلاً للحدود المصرية طبقا للخريطة الديمغرافية لسيناء



وقدم شوشة شرح مفصلاً للحدود المصرية طبقاً للخريطة الديمغرافية لسيناء، وقال ان مصر لم تهزم في ٦٧ لأن مصر لم تدخل الحرب وإن كانت تلت القوات المصرية في حرب اليمن على مدى خمس سنوات ولكن حرب ٦٧ شكلت متغيرات جديدة فقد إحتلت إسرائيل أراضي عربية جديد وكانت للحرب أضرار اقتصادية مثل الخسائر الممثلة في تكلفة المعدات العسكرية كما أن ثلثي إنتاج مصر من البترول يأتي من منطقة خليج السويس بالإضافة إلى توقف قناة السويس، وكانت هناك مجموعة مراحل للاعداد للحرب من قبل القوات المسلحة اولها مرحلة الصمود من يونيو ٦٧ إلى أغسطس ٦٨ وكانت فيها معركة راس العش حيث كان هدف إسرائيل احتلال منطقة بور فؤاد ولكن قوات الصاعقة المصرية تصدت لها بالإضافة إلى معارك مع القوات الجوية ومعارك المدفعية والبحرية وكان من أهمها أغراق المدمرة البحرية الإسرائيلية إيلات شمال شرق بور سعيد وانتقل شوشة إلى حرب الاستنزاف من سنه ٦٩ إلى العام ٧٠ والذى كانت من اهم احداثها استشهاد الفريق اول عبد المنعم رياض مروراً بملحمة الجزيرة الخضراء ثم عملية الزعفرانة وعملية السبت الحزين فى إسرائيل للرد على قصف العدو على منطقة بحر البقر والذي أسفرت عن مقتل ٣٥ إسرائيلي وأسر مجند.

الإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر بدأ بإعداد القوات المسلحة



وأضاف شوشة أن الإعداد والتخطيط لحرب اكتوبر بدأ بإعداد القوات المسلحة وإعداد الشعب للحرب وإلاعداد السياسية والدبلوماسى، وكانت القيادة السياسية تفكر فى شكل الحرب وساعة البدأ إلى أن تم الأتفاق على توجيه ضربة جوية مشتركة من القوات المصرية والسورية حوالى ٣٠٠ طائرة ثم تنفيذ تمهيدي نيران بالمدفعية خلال ٤ تقصفات مركزية بحوالى٢٠٠٠ مدفع ولمدة ٥٢ دقيقة ثم تحريك الكبارى من منطقة تجميعها بالخلف إلى الضفة الغربية للقناة وبدء اسقاطها في المياه وفتح الساتر الترابي باستخدام مضخات المياه وإبرار قوات الصاعقة فى عمق العدو مع آخر ضواء مباشر، وكان هناك خطة خداع على المستوى الإعلامي.



ودعا شوشة في نهاية المحاضرة المواطنين للتمسك بالوطن والاتحاد للحفاظ على الأرض وأن يعلم الجميع أن كل هجمات الاعتداء على مصر كانت من الاتجاه الشرقى وبختام المحاضرة قدمت الدكتورة حنان موسى درع الهيئة العامة لقصور الثقافة للسيد المحافظ على المجهودات العظيمة الذى يبذلها سيادته.

نبذة عن الملتقي الثالث عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظة الحدودية



يذكر أن الملتقي الثالث عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظة الحدودية هو أحد الأسابيع الخاصة بمشروع أهل مصر للمحافظات الحدودية ويتم بالتنسيق بين الإدارة العامة للدراسات والبحوث ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء للوطن من خلال التوعية بتراثه وثقافته وفنونه ويهدف أيضاً إلى الدمج بين أبناء الوطن.