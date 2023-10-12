محمد شردي يكشف عن تفاصيل مكالمة لن ينساها لمنى الشاذلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شردي عن موقف لن ينساه للإعلامية منى الشاذلي، حين دعمته في وقت صعب في مسيرته المهنية قبل نحو 13 عامًا.

مكالمة لن ينساها محمد شردي

وأوضح محمد شردي خلال حلوله ضيفًا على برنامج معكم منى الشاذلي على قناة ON، أنه تجمعهما علاقة صداقة منذ سنوات طويلة، قائلًا: "أنا وأستاذة منى أصدقاء منذ فترة طويلة، كنت دايمًا بحب أكون ضيف عندها وأنا سياسي، ثم لما بقينا زملا إعلاميين، ولو تعرفوا معنى كلمة إن منى الشاذلي تصبح صديقة.. دي حاجة كبيرة".

وتابع: "أنا مش هنسالها مكالمة تليفونية في يوم أخدت فيه قرار من 13 سنة لما انسحبت من الانتخابات في 2010 قبل الثورة، والوحيدة اللي اتصلت بيا تسأل عليا اليوم ده وتقولي أخبارك إيه هي أستاذة منى".

وأضاف: "الوحيدة التي تجرأت في عز جبروت كل اللي كان بيحصل لنا وترفع سماعة التليفون وتقولي أخبارك إيه ونويت تعمل إيه في الضغط اللي كان عليك كانت أنتي.. ومنسهالكيش أبدًا".

وبسؤالها عن مدى تذكرها لتلك المكالمة، أجابت منى الشاذلي: "مش فاكرة أوي، بس تيجي مني عادي.. لكن الأهم من إني أنا افتكرها هو إحساسي بالامتنان إن أنت فاكرها".





حب محمد شردي للزرع وزراعته

وخصصت فقرة خاصة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، للحديث عن حياته الشخصية وحبه للزراعة.

وقال محمد شردي: "بزرع شجر مثمر في البلكونة، ومفيش حد في بيته ما يقدرش يزرع اللى هو عاوزه..تقدر تزرع كل الأنواع في بلكونتك أو حديقتك".

وقام بقطف ثمار من شجرة الليمون الخاصة به داخل الاستوديو..وقام بتوزيعه على الجمهور المتواجد في الاستديو"، متابعا: "في أزهار في العالم مسماه باسم مصر في 6 أنواع مانجو في العالم".



ما هو موعد عرض برنامج معكم منى الشاذلي؟

يعرض برنامج معكم منى الشاذلي يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة on E، وذلك في تمام الساعة 10 مساءً.