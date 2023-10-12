بإطلالة مميزة.. الإعلامية رضوى عطا تتألق في حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الإعلامية رضوى عطا، مذيعة "إكسترا نيوز"، على حضور حفل زفاف صديقتها الإعلامية نانسي نور على المطرب تامر عاشور، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل بالقاهرة، وذلك لتوجيه التهنئة لهم.

وظهرت الإعلامية رضوى عطا، في حفل الزفاف بإطلالة كلاسيكية مميزة بفستان باللون الأسود ونسقت معها تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

من اللذين حضروا حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

وقد احتفل تامر عاشور مساء يوم الثلاثاء الماضي بعقد قرانه على الإعلامية نانسي نور، وسط حضور الأهل وأصدقائه بالوسط الفني وأبرزهم رامي جمال ومصطفى حجاج وهيثم شاكر وشيماء سيف وزوجها وأنغام وهاني محروس ومنى الشاذلي وسالي عبد السلام وأسما إبراهيم، ومفيدة شيحة وغيرهم.

وفي أول تعليق لها، عبرت الإعلامية نانسي نور عن سعادتها في حفل زفافها على المطرب تامر عاشور، وذلك في بث مباشر نشرته الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها بموقع فيسبوك، ظهرت نانسي وهي تتحدث عن شعورها في ليلة زفافها قائلة: "أنا المحظوظة بتامر عاشور"، ولم تكشف عن قصة تعارفهما قائلة: "دا سر بيني وبينه".

تكريم رضوى عطا

وفي سياق آخر، كرمت إدارة مهرجان إيجي فاشون، مؤخرًا الإعلامية الشابة رضوى عطا، مذيعة قناة "اكسترا نيوز"؛ فى الموسم التاسع بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير الأزياء والموضة في الوطن العربي.

وظهرت رضوى بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون البيج، الذي بدا مميزًا ببعض التطريزات الرائعة.

منذ هي رضوى عطا؟



عملت رضوى عطا في عدد من المحطات الإذاعية والتليفزيونية، وقدمت مجموعة من البرامج التوك شو علي شاشة "القناة الأولي" بالتليفزيون المصري والفضائية المصرية وقناة صدي البلد الفضائية؛ كما عملت مذيعة أخبار بالإذاعة المصرية لمدة خمس سنوات؛ والتحقت مؤخرًا للعمل بقناة اكسترا نيوز الإخبارية كمذيعة أخبار.