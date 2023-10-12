نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم " سينما محمد خان وواقعه السينمائي الخاص به وحده" في صالون كلام فالسيما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الساعة السابعة مساء اليوم الخميس 12 أكتوبر، صالون "كلام فالسيما" مع المخرج أشرف فايق، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "سينما محمد خان وواقعه السينمائي الخاص به وحده".

صالون كلام فالسيما بمركز الحرية بالإسكندرية

كما يقام صالون كلام فالسيما في الساعة السابعة مساء الخميس المقبل 19 أكتوبر بمركز الحرية بالإسكندرية.

مواعيد صالون كلام فالسيما

يشار أن صالون "كلام فالسيما" يقام شهريًا الخميس الثاني بسينما الهناجر، والخميس الثالث بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.



فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.