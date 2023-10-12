نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المطرب محمد ثروت يدعم فلسطين بأغنية القدس عربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المطرب الكبير محمد ثروت عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني بعد العدوان على قطاع غزة وسقوط مئات الشهداء والجرحي.

محمد ثروت يدعم فلسطين

ونشر محمد ثروت عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أغنية القدس عربية، معلقًا: "القدس عربية، عربية اللغة وعربية الهوية، ومنبع الأديان، مين اللي سكت الكنائس والأذان، مين اللي زرع الأرض بالأحزان، جاوبني يا إنسان، كل الدعم والحب لإخواننا وأبنائنا في بلدنا الشقيق فلسطين".

ما هي تفاصيل أغنية “القدس عربية”؟

أغنية القدس عربية غناء المطرب الكبير محمد ثروت، وكلمات الشاعر العظيم عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار، جمال سلامة.

وفي سياق آخر شارك الفنان محمد ثروت، مؤخرًا في ختام حفلات جدة بعنوان" ليلة من الزمن الجميل" عاشها جمهور جدة، وشاركه الحفل الفنانة عفاف راضي وميادة الحناوي.

ظهور الفنان محمد ثروت في برنامج معكم منى الشاذلي



كما طل المطرب الكبير محمد ثروت على جمهوره وعشاقه بأداء رائع في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي" ضمن احتفالات مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر.

وقدم المطرب محمد ثروت، صاحب الصوت القوي والجميل مجموعة من الأغاني الوطنية منها "مصر يا أول نور في الدنيا" من كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وألحان جمال سلامة، والتي تفاعل معها المشاهدين.