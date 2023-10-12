انت الان تتابع خبر الفنان سعد المجرد بشجاعة ينفذ اقوى انتقام ويوجه ضربة قوية للشابة الفرنسية الجميلة التي أدت إلى سجنه.. تفاصيل نارية لن تصدقوها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حقق الفنان المغربي سعد لمجرد إنجازًا استثنائيًا بأغنيته "قولي متى"، حيث وصلت مشاهداتها على موقع يوتيوب إلى 92 مليون مشاهدة. تعد هذه الأغنية ديو بين لمجرد والفنانة الهندية شريا غوشال، وقد حققت شهرة كبيرة في وقت قصير.

تحمل الأغنية توقيع الشاعر المغربي محمد المغربي وألحان مهدي مزين، وقد لاقت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور الذي ينشرها على صفحاتهم. يعتبر الجمهور هذا النجاح الكبير للمجرد ردًا قويًا على الفتاة الفرنسية التي اتهمته بالاعتداء عليها وأدى ذلك لاحتجازه في السجن. وقد نشر لمجرد مقطع فيديو من الأغنية على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلاً: "كانت رحلة جولي ماتا جميلة بالنسبة لي وأنا سعيد جدًا لأنني أخيرًا أشارككم جزءًا من قلبي شاهد Guli Mata على playdmfofficial YouTube وقدم لنا حبك!".يذكر أن المغني المغربي سعد لمجرد حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة ضرب واغتصاب فتاة في غرفة فندقية في باريس. ومع ذلك، فإن هذا الإنجاز الجديد يعكس قوة وشهرة الفنان المغربي وتأثيره الكبير على الجمهور، حيث يظل الجمهور يستمر في دعمه والاستماع إلى أغانيه.

لا يمكن إنكار أن هذا الإنجاز الجديد لسعد لمجرد يعكس قوة وشهرته الكبيرة في عالم الفن. على الرغم من الأحداث السلبية التي حدثت في حياته الشخصية والتي تسببت في حكم بالسجن عليه، إلا أن جمهوره لا يزال يثق ويدعمه بشكل كبير. فالجمهور لا يزال يستمع إلى أغانيه ويشتري ألبوماته ويحضر حفلاته، مما يعكس تأثيره الكبير على الجمهور.

يعتبر سعد لمجرد من أبرز الفنانين في المغرب والعالم العربي، حيث حقق نجاحاً كبيراً في مجال الغناء وتمكن من جذب الجماهير بأغانيه الرائعة وأدائه المميز. وعلى الرغم من المشاكل القانونية التي واجهها في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال يحقق نجاحاً كبيراً ويحافظ على شعبيته.

يظهر هذا الإنجاز الجديد لسعد لمجرد أن قوة الفنان لا تقتصر فقط على الموسيقى والأغاني، بل تمتد أيضاً إلى تأثيره على الجمهور وقدرته على جذب اهتمامهم ودعمهم. فالجمهور لا يزال يروج لأغانيه ويشتري تذاكر حفلاته ويتابع أخباره بشغف، مما يعكس قوة وشهرة الفنان المغربي.على الرغم من الانتقادات والجدل الذي تحيط بسعد لمجرد، إلا أنه يظل فناناً محبوباً وموهوباً يستحق الاحترام والتقدير. فقد أثبت نفسه في عالم الفن وتمكن من كسب قلوب الجماهير بأغانيه الجميلة وأدائه الرائع. ومع استمرار دعم الجمهور، يمكننا أن نتوقع المزيد من النجاحات والإنجازات في مستقبله المهني.