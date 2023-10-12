نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاثنين المقبل.. المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ احتفالية موسيقية غنائية بمناسبة الذكرى ال٥٠ لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك الساعة الثامنة مساء الاثنين المقبل ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣م بالمسرح القومي، تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

احتفالات نصر أكتوبر

تحيي الحفل الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ التي تقدم مجموعة من الأغانى الوطنية التراثية منها: "يا مصر يحميكي لأهلك"، "موال النهار"، "يا نسمة الحرية"، "عاش اللي قال" غناء الفنان أحمد محسن، "سالمة يا سلامة"، "عظيمة يا مصر"، "عبد الودود"، "أحلف بسماها وبترابها"، "مصر التي في خاطري" غناء الفنان ماهر اسماعيل، "اسلمي يا مصر مع بلادي بلادي" غناء المجموعة، وأغنيتي: "حبيبتي من ضفايرها"، "حلوة يا بلدي".



احتفالية لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين



يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ احتفالية لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، وذلك في الثامنة مساء الأحد المقبل، بالمسرح القومي.

يتضمن برنامج الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين، ثم تتحدث الفنانة رانيا محمود ياسين والكاتب عمرو محمود ياسين عن الجوانب الإنسانية والفنية للراحل محمود ياسين.

كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات الغربية "موتسارت وبيتهوفن" يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز؛ عمرو إمام، ومصطفى سعيد على آلة كلارينت، ورنا نوفل على آلة الفلوت.

ويختتم الحفل بإهداء أسرة الراحل محمود ياسين؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.