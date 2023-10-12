نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم تامر عاشور.. فنانين دخلوا عش الزوجية عام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادة مايترقب الجمهور ومتابعي المشاهير من الوسط الفني أخبارهم خاصة حياتهم الخاصة وأخبار زواجهم وشهد عام 2023 دخول العديد من نجوم الفن إلى قفص الزوجية آخرهم الفنان تامر عاشور الذي احتفل بعقد قرانه على الإعلامية نانسي نور يوم الثلاثاء الماضي والذي تصدر مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

فنانين دخلوا عش الزوجية عام 2023

تامر عاشور ونانسي نور



احتفل تامر عاشور بعقد قرانه وحفل زفافه على الإعلامية نانسي نور في ظل تواجد الأهل والأصدقاء المقربين وكان أبرزهم رامي جمال ومصطفى حجاج وهيثم شاكر وشيماء سيف وزوجها وأنغام وهاني محروس ومنى الشاذلي وسالي عبد السلام وأسما إبراهيم وغيرهم من المشاهير الذين حرصوا على مشاركة تامر عاشور فرحته.

ميرنا نور الدين



واحتفلت الفنانة ميرنا نور الدين في شهر يونيو الماضي بحفل زفافها على شخص من خارج الوسط الفني يدعى عمر، وقد حرص على الحضور لمشاركتها فرحتها عدد كبير من نجوم الفن والغناء من بينهم بسمة بوسيل وصلاح عبد الله والمنتج أحمد السبكي وعلي ربيع وكريم عبد الخالق، عمرو محمود ياسين، واوس اوس، وأحمد عبد الله، وأحمد زاهر، ولقاء سويدان وفريال يوسف وكريم عفيفي ومحمد جمعة والمطرب دياب ومحمد ثروت، وظهرت ميرنا نور الدين، بميك أب خفيف وألوان هادئة أظهرت جمالها.

جوري بكر

احتفلت الفنانة جوري بكر يوم 18 مارس الماضي بحفل زفافها على رجل أعمال من خارج الوسط الفني، واحتفلت بزفافها في أحد الفنادق الكبيرة بمدينة الاسكندرية.

وقد ظهرت جوري بكر بالفستان الأبيض أبرز جمالها وتميزت بمكياجها الهادئ الذي أبزر جمالها وتسريحة شعر بسيطة أضافت لجمالها.

أحمد عصام

احتفل الفنان أحمد عصام بحفل زفافه على سارة عبد الفتاح، الذي أقيم الجمعة 3 فبراير الماضي، بحضور عدد من الفنانين كان على رأسهم عمرو دياب ومصطفى قمر، وشهد عقد القران في أجواء عائلية، ووسط حضور كبير من الفنانين على رأسهم الكينج محمد منير، والفنان تامر حسني اللذان شهدا على عقد القران الذي أتمه الداعية مصطفى حسني.

هاجر الشرنوبي

احتفلت الفنانة هاجر الشرنوبي بعقد قرانها اليوم 31 ديسمبر الماضي، على المنتج أحمد الجابري بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وحضر عقد القران نخبة من الفنانين أبرزهم سهير رمزي، ووفاء عامر، وفردوس عبد الحميد، والمخرج محمد فاضل، وحسام داغر، ومحمود عبد المغني، وليلى عز العرب، ومنة عرفة، وغيرهم.

إيساف

احتفل الفنان إيساف، شهر يناير الماضي، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، ليكسر عزوبيته كأحد أشهر عزاب الوسط الفني، وحضر الحفل عدد من نجوم الفن أبرزهم رامي وحيد.

وشارك الفنان إيساف مع متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو ظهر فيه بصحبة زوجته أثناء قراءة الفاتحة ثم الخطوبة وأخيرًا الزواج.

زواج حسين الجسمي

احتفل حسين الجسمي بزفافه في شهر يناير الماضب وسط أجواء عائلية، وبحضور مجموعة من أصدقائه في حفل لم يكن كالحفلات التي اعتدنا رؤيتها من مشاهير الفن.

وحضر عقد قران "الجسمي" وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

لم ينشر "حسين" أي صور تجمعه بالعروس، فيما شارك متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مجموعة من الصور التي تجمعه بالأهل والأصدقاء ومحبيه الذين حضروا حفل الزفاف.



زواج حسن شاكوش

احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش في شهر مايو الماضي بحفل زفافه على ريم طارق وهي فتاة من خارج الوسط الفني.



وقد بلغت تكلفة فرح شاكوش وفقًا لما صرح به في أحد البرامج التلفزيونية نحو 4 ملايين جنيه مصري، وقد حضر حفل الزفاف نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم تامر حسني، وعمر كمال، وحمو بيكا.



وظهرت العروس في مشهد مؤثر حينما سجدت على الأرض شكرًا لله على زواجها من مُغني المهرجانات، ولم يعلم الذين رأوا هذا المشهد أن نهاية هذه القصة ستكون سريعة جدًا، إذ شهد نفس العام خلافات كبيرة بين العروسين أدت في النهاية إلى انتهاء علاقتهما بالطلاق.