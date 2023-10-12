نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء مهرجان "ليلة العمر " في الكويت تضامنا مع الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مجلس الوزارء الكويتي بيان بإلغاء كافة مظاهر الاحتفالات الفنية، والتي من المقرر أن تقام ضمن الفعاليات مهرجان" ليلة العمر " في دورته الثانية بداية من غدا الجمعة الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري بمشاركة الفنان تامر عاشور وبهاء سلطان وحسين الجسمي ورحمة رياض.

بيان مجلس وزراء الكويت بإلغاء الاحتفالات الفنية

قال مجلس وزراء الكويت في بيان رسمي لها موضحًا سبب الغاء الاحتفالات الفنية في الكويت: تأكيدا على موقف الكويت الدائم المساند للقضية الفلسطينية، وما تشهده الساحة من تطورات في قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان الإسرائيلي، وبناء عليه وجه مجلس الوزراء وزارة الإعلام بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في دولة الكويت تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، جراء ما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي وحدادا على أرواح الشهداء الأبرار.

إلغاء حفل تامر عاشور وبهاء سلطان

وكان من المقرر أن يقام حفل للمطرب تامر عاشور وبهاء سلطان غدا الجمعة الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر بالكويت.

إلغاء حفل حسين الجسمي

وكان من المقرر أن يحيي المطرب حسين الجسمي حفل غنائيًا في الكويت اليوم الخميس 12 أكتوبر الجارى، ويشاركه في الحفل المطربة رحمة رياض ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر.

أخر حفلات مهرجان ليلة العمر

الجدير بالذكر ان اخر حفلات مهرجان "ليلة عمر" كانت للنجمة أنغام حققتا نجاحآ جماهيريآ كبيرآ بليلتين غنائيتين متتاليتين شهدا حضورآ جماهيريآ كامل العدد كما يواصل المهرجان تقديم المزيد من المفاجأت للجمهور الكويتي.