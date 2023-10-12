انت الأن تتابع خبر اتفرج .. أول تعليق من رنا رئيس بعد انفصالها عن خطيبها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة المصرية الشابة رنا رئيس، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلال الدقائق الماضية من اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الجاري، بعد الإعلان عن انفصالها عن خطيبها مساء أمس الأربعاء.وكانت الفنانة رنا رئيس، قد أعلنت خطوبتها خلال استضافتها في برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، على قناة سي بي سي، حيث نشر البرنامج صورة مفاجئة لها ، إذ سألتها عن حالتها العاطفية، فأجابت رنا رئيس بأن هناك مشروع ارتباط قريب، وقبل أن تواصل حديثها خرج خطيبها من بين الجمهور المشارك في تصوير الحلقة، وعرض عليها الارتباط وقام بإحضار خاتم الخطوبة وارتدته رنا

ونشرت الفنانة المصرية رنا رئيس، منشور لها، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام، والذي قالت فيه قادر على تغيير ما لا يتغير، حيث جاء هذا المنشور بعد 10 أشهر فقط من الإعلان عن ارتباطها،

تعليقات الجمهور

في هذا السياق تفاعل الكثير من رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي مع خبر انفصال رنا رئيس، حيث تسأل الكثير منهم عن سبب الانفصال مثل سبتوا بعض لها – انتوا لحقتوا ده انتوا لسه مخطوبين، فيما ذهب البعض الأخر من الجمهور إلي أن اتهام خطيبها بالخيانة وأنه لم يحدث تفاهم بينهما مثل هو طلع خاين وياريت توضحي ليه سبتوا بعض.

أخر أعمال رنا رئيس

شاركت رنا رئيس في فيلم أولاد حريم كريم مع كلا من مصطفى قمر وداليا البحيري وتيام قمر وبشرى، بسمة، علا غانم