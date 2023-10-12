نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كندة علوش: "حلمنا أن نرى فلسطين حرة أبية مستقلة ونعلن الدعم الدائم غير المشروط" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعربت الفنانة كندة علوش عن استياءها الشديد حول شأن الشعب الفلسطيني وما يحدث له من قهر وظلم من الاحتلال الإسرائيلي.

كندة علوش تدعم القضية الفلسطينية

وكتبت كندة علوش عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام”:" أنا من جيل تربى على أن قضيتنا وألمنا وحلمنا أن نرى فلسطين حرة أبية مستقلة".

وتابعت:" تتالت الآلام والخيبات خصوصًا علينا نحن السوريين ولكن فلسطين دائمًا في القلب واليوم تجدد الجرح فأقل ما نفعل ان نرفع الصوت ونعلن الدعم الدائم غير المشروط ونساعد كل بما يستطيع".

واستكملت حديثها:" ونحكي القصة للأجيال الجديدة من وجهة نظر أصحاب الحق كي يعرفوا أن القضية واضحة كوضوح الشمس لالبس فيها وأن الفرق بين الضحية والقتلة كالفرق بين النهار والليل".

نجوم الفن تدعم القضية الفلسطينية

يذكر أن حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم القضية الفلسطينية منهم الفنان ياسر جلال الذي نشر كلماته ودعمه للقضية في بيان رسمي قائلا:" قلوبنا مع غزة ومع شعب فلسطين المناضل العظيم، وندعو الله سبحانه وتعالى، أن يرحم الشهداء، ويلهم ذويهم ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان، عاشت فلسطين حرة أبية، وبأمر الله، وفى يوم قريب سيتحقق الحلم، وتعود القدس لأحضان العرب.. تحيا فلسطين".

ومن جانبه دعمت المطربة أصالة، القضية الفلسطينية قائلة:" منذ أنّ على الدّنيا أتيت أنتمّ قضيّتي ولكمّ دعواتي وكثيرًا ماغنًيتكم أغنية منّ شدّة إيماني بها صدّقت أنّي أنا من كتب ولحّن كما أنا غنًيتها فسمعتها وبكيت ورجوت ربّي أنّ يزيل الهمّ عنكم والحزن عنّا أنّ يطبب جراحكم ويطيّب قلوبنا يافلسطين ياسيّدة الصمود معك الله وليس بعد الله معين وندعو الله اليوم لكم كلّنا متّحدين إنً غزّة تحتاج لطفك تحتاج رحمتك ياالله والله على كلّ شيء قدير".