نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجال صنعوا النصر ضمن احتفالات ثقافة الفيوم باليوبيل الذهبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد خلال شهر أكتوبر الحالي.

بطل الحرب والسلام

استمرارا للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، أقامت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة، محاضرة بعنوان "بطل الحرب والسلام"، تحدث خلالها القاص عويس معوض، عن الخطة الاستراتيجية للجيش المصري لتحقيق النصر عقب هزيمة حرب ١٩٦٧، كما تناول فكرة تحطيم خط بارليف وعبور القناة، وبسالة الجندي المصري خلال حرب أكتوبر المجيدة، ليختتم حديثه بمناقشة الدروس المستفادة منها، مع طلاب مدرسة السلام الإبتدائية.



مسرح عرائس

تلى ذلك فقرة مسرح عرائس إشراف نعمة رجب أخصائي ثقافة الطفل، وورشة لتعليم كتابة الأسماء باللغة الهيروغليفية تدريب مروة محمود.

رجال صنعوا النصر

وفي سياق متصل عقد نادي أدب البادية لقاء أدبيا بعنوان ''رجال صنعوا النصر''، بالوحدة المحلية بقرية الحجر مركز أطسا، بمشاركة الشعراء عصام ياسين، سيد عبد السلام، عيد مؤمن أبو سيدير، قدموا خلالها مجموعة من القصائد الوطنية منها أم الدنيا مصر، المتاهة، وخط أحمر.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، أقامت مكتبة الطفل والشباب بطامية، محاضرة بعنوان "الحفاظ على البيئة من تعاليم الإسلام"، تحدث خلالها الشيخ أحمد عبد الله - أمين عام لجنة الفتوى بالفيوم، عن أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث، مشيرا إلى مخاطر الإضرار بها، وموضحا جهود الدولة في الحفاظ عليها.

عرض الفيلم الدرامي الأمريكي The Tragedy of Macbeth

هذا وقد شهد قصر ثقافة الفيوم، عرض الفيلم الدرامي الأمريكي The Tragedy of Macbeth، تلاة ندوة نقدية لمناقشة أحداث الفيلم، أدارها الشاعر أسامة سند، والمفكر عصام الزهيري، الذي أشاد خلالها باختيار الفيلم الذي يتناول مأساة ماكبث ويناقش الأبعاد النفسية للقضايا الإنسانية.

من جانبه أشاد الروائي محمد جمال الدين بالسيناريو والإخراج في الفيلم، من خلال تسليط الضوء على مشاهد الحروب، والصراعات بين الخير والشر.

واختتم الكاتب سامي حنا اللقاء بالتأكيد على عظمة أعمال الأديب الإنجليزي ويليام شكسبير، وكتاباته التي تدعو إلى السلام، الخير، الجمال، والفضيلة.

ورشة حكي

من ناحية أخرى ناقشت نجاة شعبان أخصائي الطفل ببيت ثقافة أطسا، كتابا بعنوان ''١٠٠ لون'' خلال ورشة حكي لأطفال حضانة الفاروق، تحدثت خلالها عن أحلام الطفل التي لا تنتهي، والتى يعبّر فيها عن وظيفته المستقبلية.