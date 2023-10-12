نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. بدرية طلبة تدعم الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام تدعم من خلالها دولة فلسطين على أثر الأحداث الجارية نتيجة طوفان الأقصى.

وكان محتوى الصورة: هذا الحساب يدعم القضية الفلسطينية ولا يعترف بدولة اسمها اسرائيل.

حصيلة شهداء غزة

وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة في اليوم السادس من العدوان الإسرائيلي الغاشم 1354 شهيدا، و6049 مصابا.

بدرية طلبة تنعي محمد بطاوي

نعت بدرية طلبة الفنان الشاب محمد بطاوي الذي توفي يوم السبت الماضي إثر إصابته بأزمة قلبية، ذلك من خلال حسابها على موقع إنستجرام

ونشرت بدرية طلبة صورة لمحمد بطاوي وعلقت قائلة: النهاردة مات الممثل الشاب محمد بطاوي، محترم وطيب ملحقش يحقق اللي كان بيحلم بيه، الكل حزين فياريت الناس اللي مش بتقبل نصيحه ولا بتاخد عبرة من اللي بيحصل، الناس اللي بتغلط وتسب وتلعن، اللي ناسيين ربنا ومش هاممهم عقابه وإن كما تدين تدان.

وتابعت بدرية طلبة، قائلة: بطلوا ترموا غيركم بالباطل وتحكموا مين يدخل الجنة ومين يدخل النار، دع الخلق للخالق واتعظوا من موت الشباب وموت الغفلة، ربنا وحده اللي عالم مين صح ومين غلط خليك أنت بس في حالك وأحفظ لسانك علشان ربنا يحسن آخرتك والناس تفتكرك بكلمة حلوة.

آخر أعمال بدرية طلبة

يعد فيلم ساعة إجابة هو آخر أعمال بدرية طلبة الفنية، والذي طرح في شهر أبريل الماضي بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك الماضي، ولكن لم يحالفه الحظ في تحقيق إيرادات مرتفعة، حيث لم تتخطى إيراداته حاجز المليون ونصف جنيه بعد.

وشارك في فيلم ساعة إجابة العديد من النجوم، منهم: سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، نجلاء بدر، آيتن عامر، إيمان السيد، الطفل سليم مصطفى، انتصار، محمد ثروت، فيدرا، فراس سعيد، أحمد فتحي، مراد مكرم، أحمد طلعت، عمر كمال، لطيفة فهمي، والفيلم من تأليف أحمد شيكو وشيرين علاء ومصطفى خضر، وتحت قيادة المخرج مصطفى أبو سيف.

كما شاركت بدرية طلبة مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2023 بالجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، ولعبت دور سيدة تدعى شربات، وتعاونت مع العديد من الفنانين في المسلسل، منهم: بيومي فؤاد، سيد رجب، نجلاء بدر، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي.