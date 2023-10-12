نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض فيلم عادل مش عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





انتهى الفنان أحمد الفيشاوي من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "عادل مش عادل"، والذي بدأ تصويره خلال الفترة الماضية، الذي يظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.



وأعلن أحمد الفيشاوي عن إنتهاء تصوير الفيلم عبر حسابه الرسمي على "الإنستجرام"، قام بنشر صورًا من كواليس الفيلم معلقًا: "عادل الأمين من فيلم عادل مش عادل تم بحمد الله آخر يوم تصوير، الفيلم سيعرض قريبًا بالسينمات في مصر والوطن العربي، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال".

أحمد الفيشاوي يجدد التعاون مع أحمد يسري في "عادل مش عادل"

ويتعاون الفيشاوي مع أحمد يسري للمرة الثالثة، حيث تعاون الثنائي من قبل في فيلم "45 يوم" عام 2007، وفي عام 2021 جددا التعاون من خلال فيلم "ريستا"، ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء.



أبطال فيلم "عادل مش عادل"



ويشارك الفيشاوي في بطولة "عادل مش عادل" كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.



"رهبة" آخر أعمال أحمد الفيشاوي



يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم "رهبة" والذي عُرض بالسينمات خلال الفترة الماضية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يعيش سيد رهبة في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم سرعان ما تتغير أحواله تمامًا رأسًا على عقب، وشاركه في البطولة عدد من نجوم الوسط الفني، وأبرزهم:" محمود البزاوي، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، سما إبراهيم، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ثراء جبيل، محمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس"، وهو من تأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.