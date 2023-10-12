نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قصة مسلسل "قيامة عثمان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرض الآن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 132 الجزء الخامس على تردد قناة الفجر الجزائرية Kurulus Osman 5 قصة عشق، مسلسل "قيامة عثمان" الحلقة 132 ينتظره ملايين الأشخاص بشغف متزايد خلال الساعات الأخيرة، خصوصًا بعد انتهاء الجزء الرابع من المسلسل الشهير "ارطغرل المؤسس" في 14 يونيو 2023. هؤلاء المشجعون متحمسون بشدة لمتابعة المزيد من أحداث وتطورات قصة المؤسس عثمان في هذا الموسم الجديد. وفي هذا السياق، نتوقع مزيدًا من الإثارة والتشويق في الحلقة القادمة، حيث ستتوالى المفاجآت والأحداث الملحمية، وستزيد الحماسة بين المشاهدين الذين يترقبون كل تفصيل في هذا العمل الرائع.

قصة مسلسل "قيامة عثمان"

تدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين قبيلة قايي والمغول والتتار والصليبين والروم والسلاجقة والقبائل والإمارات التركمانية المجاورة. والتحديات التي تواجه عثمان في سبيل تأسيس دولته وخاصة مع أبناء قبيلته، وخلافه مع عمه دوندار.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

سوف يتم عرض الحلقة 132 من مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية وذلك يوم الأربعاء الحادي عشر من اكتوبر الساعة 8:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية ويمكنكم متابعة الحلقة عن طريق تنزيل الترددات التالية:

التردد: 11628.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قمر نايل سات.

علي نايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل التصحيح:.3/4

الترميز: 27500.

علي قمر عرب سات

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500

مسلسل المؤسس عثمان قصة عشق مدبلج

مسلسل "قيامة عثمان" يعد واحدًا من الإنتاجات التلفزيونية البارزة والملحمية التي تمكنت من جذب عدد هائل من المشاهدين والمتابعين. إنه يحمل مكانة خاصة في عالم الدراما التاريخية، وقد تحقق نجاحًا كبيرًا، الحلقة الأخيرة من المسلسل عُرضت في 14 يونيو 2023، وأن هذه الحلقة رقم 130 كانت تمثل نهاية الجزء الرابع من المسلسل. وبعد انتهاء هذا الجزء، يترقب محبو المسلسل بشغف العرض المقبل الذي سيكون جزءًا من الموسم الخامس. من المتوقع أن تقوم قناة الفجر الجزائرية بمواصلة بث الحلقات الجديدة من هذا المسلسل، وبالتالي، سيستمر الجمهور في متابعة أحداث وتفاصيل هذا العمل الرائع والمثير.

