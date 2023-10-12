نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة الفجر عن بدء عرض الجزء الجديد من مسلسل "المؤسس عثمان"، حيث بدأت حلقات الجزء الخامس بشكل رسمي منذ الأربعاء الماضي، هذا الإعلان أثار حماس المتابعين الذين يترقبون هذا الموسم الجديد والذي يعد بتقديم أحداث مشوقة تتناول بشكل مفصل قصة تأسيس الدولة العثمانية، قناة الفجر تعد واحدة من أفضل القنوات التي تبث مسلسلات تركية في كافة أنحاء العالم العربي، ولذلك يحرص العديد من الأفراد على متابعتها، يمكن استقبال هذه القناة عبر القمر الصناعي نايل سات عن طريق إدخال بيانات التردد المناسبة.



القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

قناة مصر أم الدنيا، قناة ATV التركية، قناة الفجر الجزائرية، قناة فور شباب، قناة اليرموك، قناة النور، قناة الشرق، قناة قطر، قناة دعوة



أبطال مسلسل المؤسس عثمان

شارك فى بطولة مسلسل« المؤسس عثمان» العديد من نجوم الدراما التركية منهم: بوراك أوزجيفيت، يلدز جاغري عتيقسوي، أوزجه تورير، بوراك تشيليك، سرحات كيليتش، إركان أفجي، شاغري شنسوي، أمين غورسوي، فاتح أيها، يلدز جاغري عتيقسوي، يغيت أوشان، اتشيليا أوزجان، سيدا يلدز، مراد بونجاك، روزجار أكسوي، بيرك ارشير، توربال توكاييف، يوسف كوركماز، أيبارس كارتال، يمان شينار، طه باران، جيمرى دميرجان، بورتش كومبيدلى، دينيز حمزة أوغلو، ألميلا أولور، ميراي أكاي، بيجم شاغلا تاشكن، هاكان يوفكاسيجيل، وغيرهم من ضيوف الشرف، المسلسل من إخراج متين جوناي، وإنتاج محمد بوزداغ.



قصة مسلسل "قيامة عثمان"

تدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين قبيلة قايي والمغول والتتار والصليبين والروم والسلاجقة والقبائل والإمارات التركمانية المجاورة. والتحديات التي تواجه عثمان في سبيل تأسيس دولته وخاصة مع أبناء قبيلته، وخلافه مع عمه دوندار.

تحضيرات المسلسل



قامت شركة إنتاج بوزداغ في إطار التحضيرات لإنتاج مسلسل واقعي يحاكي فترة تأسيس الدولة العثمانية، بإنشاء بحيرة صناعية بمساحة 800 متر مربع بعمق 160 سم، وبناء مدينة، وأسواق وبيوت، وقلعة، و4 قبائل إضافة إلى «قبيلة قايى»، مع شراء خيول، وفريق عمل كبير يتكون من 40 ممثلًا أساسيًا وآلاف الكومبارس، و350 من فريق العمل، ودرب فريق العمل على التخييم في الغابات، كما نصبت أكثر من 100 خيمة جديدة ومئات البسط والسجاد اليدوي.