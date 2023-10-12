عابد عناني للفجر الفني: على رغم من إستيائي من أدوار الشر ولكن هذا سبب حماسي للمسلسل الفريدو

القاهرة - محمد ابراهيم - يتداول رواد السوشيال ميديا اسم مسلسل "الفريدو" في الوقت الحالى وأسماء أبطاله وحاور دوت الخليج الفني أحد أبطال مسلسل والتي أثار تفاعل من الجمهور بدور الشر التي يقدمه وهو "مازن" والذي يقدم شخصيتها الفنان عابد عناني، والتي انحصر في أدوار الشر على الرغم من استيائه بذلك الإنحصار وخلال محاورته للفجر الفني أوضح سبب تحمسه وقبوله دور مازن برغم أنه من أدوار الشر.

الفنان عابد عناني في مسلسل “ الفريدو”



كيف تم ترشيحك لشخصية " مازن" ؟



تم ترشيحي عن طريق المخرج محمود نصار والمؤلف عمرو محمود ياسين

عابد عناني في مسلسل الفريدو

كنت أخبرتنا مسبقًا أنك تريد تغير جلدك من الإنحصار من أدوار الشر ورفضت عدة أعمال بسبب هذا الإنحصار، وعلى الرغم من ذلك شخصية " علي موسي" يوجد بها الشر، فما الذي جذبك لهذه الشخصية ؟

حتي الآن أريد أن أغير هذا الإنحصار من أدوار الشر، ولكني كنت مهتم بهذه التجربة، لأن المسلسل كان مكتوب بشكل جيد للغاية، وأحببت قصة سوسو وفريد وكنت أشعر بأن هذا المسلسل سيكون ناجح و هذا ما حدث بالفعل فهذا كان سبب حماسي للمسلسل.

شاركت بفيلم " الباب الأخضر" مسبقًا للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وأعمال أخري واقعية، والمسلسل مستوحاة من كتاب للدكتور الراحل مصطفى محمود، هل تنجذب لهذه الأعمال ؟

بالطبع، من أكثر الأسباب الذي حمستني أن أقرأ الورق هو أنها مستوحاة من كتاب الدكتور الراحل مصطفى محمود، والأعمال التي بتبقي مبنية على مصدر أدب يكون فيها جذب للجمهور.

فيلم الباب الأخضر

كلمنا عن تعاونك مع الفنانة إلهام شاهين والمؤلف عمرو محمود ياسين ؟



للاسف كان دوري لم يجمعني بالفنانة إلهام شاهين، و التجربة كانت مع المؤلف عمرو محمود ياسين كانت ممتعة للغاية لأنه شخص راقي ومحترم للغاية وفاهم ما كتبه ويشرحه بطريقة لطيفة للغاية ولديه سجل بكل شخصية ويشرحها بطريقة جميلة واستمتعت بالعمل معاه.

من وجهة نظرك تري أن الدراما والسينما تحتاج إلي الإكثار من هذه الأعمال التي تخص الأمراض مثل مرض الزهايمر ؟



بالتأكيد تحتاج إلي تناول هذه الأمراض، من وجهة نظري أري أنه دراما جيدة التي تخص هذه الأمراض التي تخص مرض الزهايمر أو أمراض تقدم العمر.

هل ستشارك في الجزء الثاني من مسلسل " البيت بيتي " ؟



نعم، حاليًا أقوم بالتصوير وباقي ما يقارب يومين على إنتهاء التصوير، وأنا متحمس جدًا لهذا العمل ومن أحب الأعمال لقلبي

مسلسل البيت بيتي

ما الأعمال القادمة ؟

أشُارك في السباق الرمضاني المقبل في مسلسل " الحشاشين" كضيف شرف، ومسلسل " ألف ليلة وليلة " إخراج إسلام خيري وبطولة ياسر جلال.