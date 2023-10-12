بصورة علم فلسطين.. محمد إمام يدعم الشعب الفلسطيني

القاهرة - محمد ابراهيم - قام الفنان محمد إمام بتوجيه الدعم للشعب الفلسطيني وذلك تضامنًا معهم على أثر الأحداث الجارية نتيجة طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس وكتائب القسام على اسرائيل.

ونشر محمد إمام علم دولة فلسطين عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: اللهم احفظ فلسطين وشعبها.

مشاركة محمد رمضان في رمضان 2024

يشار إلى أن محمد إمام يعود إلى دراما رمضان المقبل عام 2024 بمسلسل "كوبرا" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وذلك بعد غيابه العامين الماضيين، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع الفنانين في البطولة بعد انضمام كلًا من أوس أوس، محمود البزاوي مراد مكرم إلى أسرة العمل الذى يقدم إمام فيه الدراما الشعبية في مسلسله الجديد والتي حقق خلالها نجاحًا جماهيريًا في السنوات الماضية.

ومن المقرر أن محمد إمام يظهر خلال أحداث مسلسل كوبرا بدور رجل "ابن بلد"، وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي، ويقع في خطأ ما بعد اضطرار الظروف لذلك الطريق، ومن ثم يحاول الدفاع عن الصح.

أعمال ينتظر محمد إمام عرضها

جدير بالذكر إنه انتهى محمد إمام من تصوير آخر مشاهد أحدث أعماله السينمائية "اللعب مع العيال" المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل 2024، ويشارك في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في اطار كوميدي ويجسد إمام فيه شخصية مدرس تاريخ.

كما ينتظر إمام طرح فيلم "أبو نسب" المقرر عرضه خلال شهر ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولته ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف ماجد المصري، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد إمام فيه دور طبيب أطفال.