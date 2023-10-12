عبير صبري فتاة شعبية في مسلسل "حدوتة منسية"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة عبير صبري على مسلسل "حدوتة منسية" ومن المقرر تصوير أولى مشاهدها خلال الأيام المقبلة أما عرض المسلسل خارج السباق الرمضاني.

شخصية عبير صبري في مسلسل حدوتة منسية

ومن المقرر ان تجسد الفنانة عبير صبري شخصية " دهب "وهي فتاة شعبية متزوجة من ابن سوسن بدر، وتتمتع بخفة الظل.



نجوم مسلسل حدوتة منسية

يشارك في بطولة مسلسل " حدوتة منسية " الفنانة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، ريم سامي، نانسي صلاح، محمود حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، أمير صلاح الدين، أحمد صيام، هلا السعيد، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي.

أخر أعمال عبير صبري



جدير بالذكر، أن آخر أعمال عبير صبري الدرامية كانت من خلال مسلسل جميلة مع الفنانة ريهام حجاج، الذي خاضت به الماراثون الرمضاني 2023، مع كل من سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطي، صبحي خليل، أحمد الشامي، سامية عاطف، مروة الأزلي، لطيفة فهمي، صبري عبدالمنعم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، نوليا مصطفى، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة ومن إخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب.

ودارت أحداث المسلسل حول جميلة التي تدخل في صراع مع عائلتها بسبب وصية والدها قبل وفاته، حيث أنه كتب كل ما يملك باسمها.

أبرز أعمالها السينمائية

من ناحية أخرى تنتظر عبير صبري عرض أكثر من فيلم سينمائي انتهت منهم فيلم “آل هارون”، من إخراج معتز حسام، حيث تجسد شخصية "جاكلين ى دكتورة في اليونيسيف وتتورط في تهريب الآثار.

كما تنتظر عبير صبري فيلم “ ليلة العيد ” ويشارك في البطولة النجمة يسرا، وسميحة أيوب، وريهام عبدالغفور، تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.