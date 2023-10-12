ريهام عبد الغفور تتعاون مع المخرج محمد شاكر خضير في عمل درامي لرمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة ريهام عبد الغفور على مسلسل جديد مع المخرج محمد شاكر خضير ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

أخر أعمال ريهام عبد الغفور في رمضان

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور في مسلسل "رشيد" وشارك في العمل عدد كبير من نجوم الفن،منهم: صلاح عبدالله، هالة صدقي، محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، محسن منصور، خالد كمال، تامر نبيل، وآخرين، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

مسلسل رشيد تدور أحداثه حول تعرض محمد ممدوح لحادث مأساوي ليقلب حياته رأسًا على عقب، حيث يتعرض للخيانة من أقرب أصدقائه ويُتهم بقتل صاحب العمل ليدخل بعدها السجن، ويسعى جاهدًا للدفاع عن نفسه في سبيل الحصول على براءة.

مسلسل أزمة منتصف العمر

كما شاركت ريهام عبد الغفور مؤخرا في مسلسل " أزمة منتصف العمر" وشاركها البطولة كل من: كريم فهمي ورشدي الشامي ورنا رئيس، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن سليم وأحمد عادل، وإخراج كريم العدل.

ريهام عبد الغفور تثير الجدل في مهرجان القاهرة للدراما

يذكر، أنه أثير الجدل في الأيام الماضية حول عدم تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور في مهرجان القاهرة للدراما والذي أقيم مؤخرا في مدينة العلمين الجديدة، مشيرين إلى قائمة المسلسلات التي أطلقتها هذا العام وحققت نجاحات ساحقة خلال فترة عرضها.

وعلقت ريهام عبد الغفور على هذا الجدل، فقالت: “ممتنه جدًا لكل الحب والدعم والتشجيع وده عندي أهم من أي جايزة وألف مبروك لزملائي واصدقائي اللي فازوا واتكرموا، ويارب دايمًا نفضل نشتغل وننجح ونفرح كلنا”.