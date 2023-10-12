محمد هنيدي: "اللي بيحصل في أهالي غزة لا يقل أهمية عن أي نضال حقيقي"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان محمد هنيدي على دعم القضية الفلسطينية خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” وحديثه عن أهمية النضال الحقيقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد هنيدي يدعم القضية الفلسطينية

وكتب محمد هنيدي: “الحرب الإعلامية والتضامن وأنك تشير وتنشر عن اللي بيحصل في أهالي غزة لا يقل أهمية عن أي نضال حقيقي، العدو بيحاول يكسب تعاطف العالم بالأخبار المزيفة ودعم الصحافة العالمية الغربية المأجورة له أكتر حاجة بيخاف منها العدو أنه يظهر على حقيقته قدام العالم”.

وتابع: “عشان كدة اللايك والشير اللي ممكن تسهتزء بيهم مهمين جدا جدا جدا، الكلمة مهمة جدا جدا في كل مكان في صفحاتهم اللي بيزيفوا بيها الحقيقة ومنصاتهم ومواقع السوشيال اللي بتحاول تمنع الحقيقة من الظهور بكل طريقة وبكل شكل حتى لو كان تضامن بسيط بتعاطف ونشر الحقيقة”.

أخر أعمال محمد هنيدي

شارك الفنان محمد هنيدي مؤخرا بفيلم “ مرعي البريمو ” الذي تم عرضه في دور العرض السينمائي خلال الفترة الماضية الذي حقق نجاح كبير وايرادات مرتفعة، وشارك في بطولته كل من: غادة عادل، لطفي لبيب، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، إنجي علي، محمد محمود، وغيرهم، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

تدور أحداث الفيلم في اطار كوميدي حول “مرعي البريمو” الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.