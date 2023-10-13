نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة أصالة بمهرجان الموسيقى العربية.. تعرف على موعد الحفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث دائمًا محبي الفنانة أصالة عن حفلاتها في مصر حتي يتطرب أذنيهم بأغانيها المميزة، ولأول مرة تُشارك الفنانة أصالة بمهرجان الموسيقى العربية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وفي هذا التقرير المُبسط سيرصد الفجر الفني مواعيد حفلات الفنانة أصالة.

متي موعد حفل الفنانة أصالة في مهرجان الموسيقى العربية الدوره الثاني والثلاثون ؟

و في السياق ذاته من المقرر إقامة حفل الفنانة أصالة في مهرجان الموسيقى العربية في حفل الافتتاح يوم الإثنين الموافق ٢٤ من الشهر الجاري، والتي تبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً، ويشاركه في العزف أحمد محمد درويش البحر ( حفيد سيد درويش)، ويليهم الفنانة أصالة بقيادة المايسترو هاني فرحات.

أصالة

شرط أصالة الوحيد لغنائها بمهرجان الموسيقى العربية

و من جانب آخر جاء شرط أصالة الوحيد لغنائها بمهرجان الموسيقى العربية للدورته الثاني والثلاثون لأول مرة هو أن تغني بقيادة المايسترو هاني فرحات وهذا ما صرح به المايسترو هاني فرحات عند سؤال أحد الحاضرين عن كثرة تواجده بمهرجان الموسيقى العربية للدورته الثاني والثلاثون.