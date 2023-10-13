نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء حفل حسين الجسمي بالكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألغى الفنان حسين الجسمي حفلته بالكويت قبل إقامتها بساعات ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

نص البيان

جاء البيان كالآتي:'جمهورنا الكريم بناءً على قرار مجلس الوزراء الكويتي، وبناءً على مسؤوليتنا الاجتماعية، نُعلن عن تأجيل الفعالية الخاصة بـ حسين الجسمي، ورحمة رياض، وتامر عاشور، وبهاء سلطان، على أن يتم تحديد موعد الحفل الجديد خلال عدة أيام.

وعلى صعيد آخر، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "الله يخليك لأهلك"، مساء أمس، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.



"الله يخليك لأهلك" من الأغنيات العاطفية التي تترجم مشاعر المحبة والإشتياق بأسلوب يعبر عن أحاسيس غياب المحبوب، وتعاون في كلمات الأغنية مع الشاعر علي الفضلي، ومن ألحانه، من توزيع: وليد فايد، جيتار: فرشيد ادهمي، إيقاعات: سمير القبطان، مكس وماستر: جاسم محمد، ولقت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها.

والذي يقول في مطلعها:

الله يخليك لاهَلك

تعال انا مشتاق لك

قلبي إذا نبضه سِكت

والله ترى مااحـلّـلِك

بموت من شوقي عليك

أبيك واكثر من ابيك

ياللي انت في عمري شريك

قلبي انا سجّلته لك.

ويجدد الجسمي تعاونه في التوزيع الموسيقي لأغنية " الله يخليك لاهلك" مع المايسترو وليد فايد، وفي عملية المكساج والماستر مع جاسم محمد، حيث تم تسجيل الأغنية في استوديوهات فنون الإمارات في دبي.



وقد تم عرض أغنية "الله يخليك لاهلك" من خلال فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، وبشكل حصري عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube، بالاضافة إلى نشرها وعرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات

ليلة العمر

يذكر أن قد انطلق مهرجان "ليلة عمر الغنائي" مع الفنانة أنغام خلال الأسبوع الماضي مع ليلتين متتاليتين شهدت حضور كامل العدد من جمهورها، ويستكمل لياليه حتى نهاية أكتوبر مع 6 من نجوم غناء الوطن العربي وهم “شيرين، بهاء سلطان، تامر عاشور، حسين الجسمي، رحمة رياض”.