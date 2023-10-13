محمد رمضان يشارك في قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد رمضان، في قرعة كأس نهائيات أمم إفريقيا ٢٠٢٣ المقامة في دولة كوت ديفوار التي يشارك فيها المنتخب المصري.

وأعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته بالمشاركة في اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بحفل غنائي في محافظة أسوان هذا العام.

تصريحات محمد رمضان

وقال محمد رمضان، في تصريحات صحفية، إن مثل هذه المناسبات الوطنية تسعده كثيرًا، متمنيًا أن يجول جميع المحافظات المصرية والغناء فيها.



ووجه محمد رمضان، الشكر لجمهوره بمحافظة أسوان عما شاهده من حب منهم له، مؤكدا أنه كان سعيدًا للغاية بتواجده بينهم.

كما وجه أيضًا الشكر لمنظمي الحفل والقائمين عليه للمجهود الكبير الذي بذلوه لخروج الحفل بهذه الصورة المبهرة التي تليق بمناسبة وطنية كبيرة ننتظرها كل عام.

تفاصيل الحفل

وأقيم حفل محمد رمضان وفريق بلاك تيما باستاد أسوان الرياضي يوم الجمعة الماضي 6 أكتوبر، وشارك في تنظيم الحفل شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ بالتعاون مع شركة "كورد"، وذلك برعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية الذي أطلق مبادرة "وطن واحد" بمحافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان،وذلك احتفالًا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وسط حشد جماهيري كبير

وبدأ محمد رمضان الحفل بتأدية التحية العسكرية ومن ثم توجيه الشكر للحضور وقام بغناء عدد من أغانيه الشهيرة منها "نمبر وان، مصباح علاء الدين، جيشنا صعب" ولاقت الأغاني تفاعلًا كبيرًأ بين الجمهور بالحفل.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كان فيلم ع الزيرو الذي تم عرضه في السينمات في شهر أغسطس الماضي، وتدور قصة الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، حول “حمزة” الملقب بـ "دراجون"، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

والفيلم بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.