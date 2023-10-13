أحمد ثروت: "كنت بزحف على الأرض عشان أدخل الحمام ورفضت مساعدة أحد"

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أحمد جودة - القاهرة - حل المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي عبر شاشة ON.

وتحدث أحمد ثروت، عن قرار سفره للعلاج بالخارج موضحا، ان القرار من الطبيب المعالج له بمصر.

أحمد ثروت: "المشكلة كانت في أن مرضي نادر

وتابع أحمد ثروت، أن المشكلة كانت في أن مرضه نادر وعندما سافر لألمانيا تم سحب عينه من ماء المخ لمعرفة مدى انتشار المرض، مؤكدًا أنه تم سحبها من خلال الفقرة الثالثة والرابعة والفقرة الخامسة والسادسة من العمود الفقري وكانت صعبة جدًا.

واستكمل حديثه قائلا، أن الإعلامية منى الشاذلي كانت داعمًا كبيرًا له خلال فترة مرضه وكانت تداوم الاتصال به يوميًا وأسبوعيًا وكان دعائها يصل قلبه وكلماتها تريحه.

أحمد ثروت: كنت بزحف علي الأرض عشان أعتمد علي نفسي

وأكد أنه رغم مرضه كان يرفض تمامًا أن يساعده أحد في الدخول للحمام، مشيرًا إلى أنه كان يزحف على الأرض ليعتمد على نفسه، كما كان يرفض نظرة الشفقة رغم أنها مرحة وكان يبتعد عنها.

أحمد ثروت يفاجأ والده

فاجأ المخرج أحمد ثروت والده النجم الكبير المطرب محمد ثروت بدخوله على المسرح أثناء إحياء فقرته بحفل «ليلة من الزمن الجميل» في أول ظهور له بعد تعافيه من الوعكة الصحية الشديدة التي أصيب بها خلال الفترة الماضية.

وحرص أحمد نجل المطرب محمد ثروت على غناء اغنية "ابن أبويا" مع والده وسط تفاعل كبير من الجمهور وهو ما انتقل إلى فضاء السوشيال ميديا بكثافة حيث بكى الفنان محمد ثروت خلال هذا المشهد.

ووجه المخرج أحمد ثروت كلمته للجمهور على مسرح "بنش مارك" قائلا، "أنا بشكركم خليتوني النهاردة أكرم أبويا مش محمد ثروت الفنان، الراجل اللي ما سابنيش حبيت أول ما أتكلم اغني له بعد أن كانت فاقد نطق وحركة وبصر"، كما وجه الفنان محمد ثروت والمخرج أحمد ثروت الشكر إلى المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه والمايسترو هاني فرحات على مجهودهم لخروج الحفل بهذه الصورة.