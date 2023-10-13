نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور للفنانة لاميتا فرنجية على إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانه لاميتا فرنجية صور لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير إنستجرام، و ظهرت لاميتا بإطلالة جذابة أثارة جمهورها كما اعتادت لاميتا فرنجية على جذب أنظار جمهورها.

و ارتدت فستان مكشوف الصدر باللون الاسود، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق، وتركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الناعمة واللون الاحمر في الشفاه.

آخر أعمال لاميتا فرنجية

اخر الأعمال الدرامية التى قدمتها لامتيا هو مسلسل "بنت من دار السلام" والتى تدور أحداثه حول فتاة تُدعى منال تعيش في دار السلام تبحث للحصول على عمل من خلال توفير المال لها وتقوم صديقة لها بتوفير عمل في منزل رجل كبير في السن ويحاول الإعتداء عليها وتتزوجه، وتكتشف أنه مريض نفسي، ولا تريد العيش معه، وهو من إﺧﺮاﺝ طوني نبيه، ومساعد المخرج سارة الطوخي، وﺗﺄﻟﻴﻒ، طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.

من هي لاميتا فرنجية

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل عصر الحريم، شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، والفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.